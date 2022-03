Polícia Civil prende, no Pará, acusado de envolvimento na morte de policial penal

Policiais civis da Delegacia de Primavera, no nordeste do Pará, prenderam Eliton Eli Vieira Florencio. A prisão preventiva dele, na tarde de quinta-feira (10), foi decretada pela Justiça. Ele é investigado pelo homicídio do policial penal Valdileno Rodrigues Alves.

O crime ocorreu no bairro Eduardo Angelim, distrito de Icoaraci, em 18 de dezembro de 2020. Segundo a Polícia Civil, o preso é acusado de integrar facção criminosa e ter posição de alta hierarquia na referida facção, exatamente na região onde ocorreu o crime.

Eliton Eli foi apresentado na Divisão de Homicídios, onde foi interrogado. Ele será entregue ao sistema carcerário paraense, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.