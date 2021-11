PC prende suspeito de matar policial penal em Icoaraci

A Polícia Civil do Pará prendeu, nesta segunda-feira (29), um homem suspeito de envolvimento no homicídio qualificado de um policial penal, que ocorreu em janeiro de 2021, no distrito de Icoaraci, em Belém. O suspeito tinha um mandado de prisão preventiva contra ele. A prisão ocorreu na residência do homem, no bairro Parque Verde, em Belém.

"A prisão do indiciado é resultado do intenso trabalho investigativo e de inúmeras diligências realizadas pela da Polícia Civil, que contribuíram para a elucidação do crime. Com o cumprimento da ordem judicial, damos resposta aos familiares e amigos da vítima”, comentou o delegado Davi Carneiro, que presidiu o inquérito policial que investigava o caso.

O crime ocorreu no dia 14 de janeiro deste ano, no Conjunto Maguari, em Belém. Segundo as investigações, o preso recebeu a missão de monitorar a vítima por três dias, e na data do crime foi responsável por informar aos autores o local onde a vítima se encontrava. O homem está à disposição da Justiça.

"A Polícia Civil reuniu indícios que comprovam a participação do indiciado no crime. A vítima estava em um bar, bebendo com amigos, quando foi abordada por dois homens em uma moto, que efetuaram vários tiros”, concluiu o delegado Davi Carneiro.