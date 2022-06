'Maranhãozinho' invade residência e acaba morto pelo dono do imóvel em Redenção

​Cícero Sousa Laurindo, mais conhecido como “Maranhãozinho”, após invadir uma residência para roubar no Setor Vale da Serra, em Redenção, no sul do Pará. Ele foi alvejado a tiros pelo dono da casa e morreu no local. O caso ocorreu por volta das 20h da última quarta-feira (8). A Polícia Civil investiga o caso. O dono do imóvel foi ouvido e liberado para responder ao processo em liberdade.

De acordo com informações do site Debate Carajás, o homem era usuário de drogas e cometia furtos na cidade, inclusive já tinha várias passagens pela polícia. Possivelmente, com os produtos de suas ações, Cícero alimentava o consumo de entorpecentes. Conforme informado pela polícia, “Maranhãozinho” tinha sido esfaqueado uma vez, mas sobreviveu.

Como procedimento de praxe, na noite de quarta-feira, a Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para realizar a perícia de local de crime e analisar o corpo do homem, que, posteriormente, foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). Em seguida, foi liberado para o velório e enterro.