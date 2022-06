Homem acusa a ex de ataque com soda cáustica por não aceitar o fim do relacionamento

Um homem afirma que a ex-companheira jogou soda cáustica no rosto dele após ela não aceitar o fim do relacionamento. A mulher, que diz estar grávida de Rafael Rosa de Oliveira, também o acusou de agressão e conseguiu uma medida protetiva contra ele. O caso aconteceu em Aparecida de Goiânia, Goiás, no último sábado (4). Com informações do G1 Goiás.

Rafael conta que saiu de casa após o término da relação e foi para casa de um amigo. Algumas horas depois, a ex-mulher teria ido a essa casa e chamou por ele para conversar. Durante o diálogo, ele afirma que ela jogou o produto nele e ainda o ameaçou.

"Ela tacou no meu rosto todo. Para mim, meu rosto estava pegando fogo. Saí feito doido gritando por ajuda", relembra Rafael. Apesar do jovem não ter registrado um boletim de ocorrência, a família de Rafael tomou conhecimento do ocorrido e denunciou a mulher à polícia.

Ela foi identificada e relatou no depoimento que vivia um relacionamento conturbado. A mulher disse também que desde que engravidou de Rafael era ofendida por ele e já chegou a ser agredida fisicamente.

"Ele lhe agrediu fisicamente apertando seu braço com força, a ponto de gerar hematomas nos seus braços e, por diversas vezes, ele também dizia que ia lhe matar", diz o depoimento da mulher. A juíza Patrícia Bretas expediu uma medida protetiva contra Rafael, que não poderá se aproximar a uma distância inferior a 300 metros dela.

Rafael contou que foi socorrido por um vizinho após ter a substância jogada no rosto e levado para o Hospital de Olhos de Aparecida (HOA) e encaminhado ao Hospital de Queimaduras de Goiânia.

"Fiz uma raspagem, estou todo machucado. Vou fazer um tratamento para os meus olhos, porque um a visão voltou e o outro ainda estou vendo embaçado", relembra o jovem.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)