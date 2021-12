Irmãos morrem após tomarem soda cáustica; criança de 3 anos achava que o ácido era refrigerante

Dois irmãos, um de três e outra de 13 anos, morreram ao ingerirem hidróxido de sódio, conhecido popularmente como soda cáustica, na última segunda-feira (6). O caso aconteceu na cidade de Santo Amaro, no recôncavo da Bahia, e vizinhos relataram que o garoto bebeu o ácido pensando ser refrigerante e que sua irmã tomou a substância logo em seguida por se sentir culpada. As informações são do G1.

Segundo o delegado da cidade, Rafael Almeida, a mãe das crianças comprou a substância para fazer a limpeza do vaso sanitário. "Ela pediu para a menina colocar debaixo da pia, mas (a garota) colocou em cima da mesa. Então o menino teve acesso ao produto e começou a beber. A menina de 13 anos se sentiu culpada e também bebeu a substância. Acho que não aguentou o sofrimento do irmão. Ela também foi levada ao hospital e não sobreviveu", disse o delegado.

Conforme ele, a mãe será indiciada e um inquérito irá apurar se houve ou não negligência por parte da responsável das crianças, que estavam sozinhas no momento do acidente. "Em casos como esse, em que o dano afeta o autor, como a perda de dois filhos, não se aplica a pena pelo crime, porque se entende que a mãe já foi penalizada com a morte dos filhos. Mas quem vai decidir é o juiz", explicou ele.