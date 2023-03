MC Pipokinha recebe sexo oral de uma fã no palco; vídeo

A MC Pipokinha, marcada pelas performances “proibidonas”, voltou a causar nas redes sociais, após viralizar um vídeo em que a artista aparece recebendo sexo oral de uma fã no palco durante um show. O local da apresentação não foi identificado.

Assista:

VEJA MAIS

As imagens mostram desde o momento em que a MC recebe a fã no palco. Logo depois, a moça tira a roupa em frente ao público e inicia o ato sexual com Pipokinha, que estava deitada no chão. Em seguida, é a vez da cantora beijar os seios da mulher.

O ato sexual explícito e público dividiu opiniões nas redes sociais. “Se as duas gostam, não tem problema nenhum”, afirmou um fã da MC Pipokinha no Twitter. “Gente, isso já passou do limite há muito tempo”, escreveu uma crítica da atitude.

Até a funkeira MC Carol repercutiu o assunto em tom de ironia: “Gente, é só atuação e o trabalho dela. Respeitem”, escreveu, em referência a um outro vídeo que viralizou, que mostra Pipokinha emocionada e se defendendo das críticas. “Esse é o meu trabalho, não sou uma vagabunda”, disse.