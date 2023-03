MC Pipokinha se emociona em show: 'Esse é o meu trabalho, eu não sou uma vagabunda'; vídeo

MC Pipokinha, uma das principais funkeiras da atualidade, se emocionou durante um show na última sexta-feira (3), ao falar sobre o seu trabalho. A artista foi ovacionada pelo público, que a chamou de "rainha da p*taria". Em um momento de grande emoção, a cantora ainda chegou a fazer uma oração sobre o palco.

VEJA MAIS

"Eu quero agradecer a Deus, ele me deu tudo. Esse é o meu trabalho, eu não sou uma vagabunda, esse é o meu trabalho. Deus me deu o lugar para eu morar, porque eu não tinha", disse Pipokinha, que ainda agradeceu os fãs que estavam presentes no show.

O momento foi registrado em vídeo e rapidamente compartilhado nas redes sociais, ganhando destaque entre os fãs da artista. Assista:

Polêmica sobre assédio sexual

Recentemente, a funkeira esteve envolvida em uma polêmica sobre assédio sexual. Durante um podcast, a cantora afirmou que o assédio sexual "é a coisa mais normal que existe" e que, se a pessoa "não sabe lidar com o assédio, então não use roupa curta".

A declaração gerou críticas nas redes sociais e a artista precisou se defender. Em live no Instagram, Pipokinha indicou que não concorda com assédio, mas que está acostumada com a situação, mesmo usando roupa comportada.

"Não significa que eu concordo com o assédio, porque sou muito contra. Significa que é normal porque estou acostumada em ver em todos os cantos. Tenho acesso e sou acostumada com pessoas mexendo comigo sem minha vontade. Mesmo de roupa comportada, se o cara querer mexer comigo, ele vai mexer", explicou.