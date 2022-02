Casal é preso por praticar ato sexual em avenida

Um casal foi detido após ser flagrado tendo relações sexuais em uma avenidade de Itapeva, interior de São Paulo, na tarde do último sábado (5). As informações são do G1 Itapetininga.

Pessoas que passavam pela avenida registraram a cena do casal em uma calçada da avenida José Ermírio de Moraes. Os dois foram abordados e presos por agentes da Guarda Civil Municipal.

VEJA MAIS

Segundo o registro policial, o casal foi detido e levado ao Plantão Policial de Itapeva, onde deve responder pelo crime de ato obsceno.