Emissora exibe cena de sexo ao vivo, no horário do almoço; veja

O “SBT Rio”, telejornal da hora do almoço exibido pela emissora de Silvio Santos no Rio de Janeiro, chocou os telespectadores ao exibir a cena de um casal fazendo sexo em plena praia do Arpoador. A emissora fez questão de dar um “close” nos dois, que levaram o momento de intimidade para o meio do mar. As informações são do portal Em Off.

A apresentadora do jornal, Isabele Benito, foi quem fez a chamada para a matéria: “Rio 40 graus, praias lotadas, e nesse clima, teve gente que aproveitou a calmaria do mar e o balanço das ondas para dar aquela namorada”. Logo em seguida, após as informações sobre o calor, a reportagem mostrou as imagens dos personagens, com um leve desfoque que não deixou identificar o casal.

“Praias lotadas, água do mar clarinha e muito sol. No Arpoador, a faixa de areia foi toda ocupada por banhistas. Essa semana a sensação térmica chegou a 50º em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. E nesse calor, dá um apetite, né? Quem é diga esse casal. Os dois aproveitaram a calmaria do mar pra namorar usando uma prancha de stand up paddle bem longe da areia”, falou a repórter.

“Eles usaram o balanço das ondas pra trocar muito carinho, o casal mostrou habilidade em cima da prancha”, completou a jornalista. Nas imagens, o casal aparece fazendo movimentos de vai e vem repetidamente.

Após a exibição da matéria, a apresentadora debochou, mandando um beijo do casal após o ato sexual em público.