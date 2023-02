Trio é flagrado fazendo sexo em praia famosa e de grande circulação de pessoas; vídeo

Um trio, sendo dois homens e uma mulher, foi flagrado fazendo sexo em uma praia famosa e de grande circulação de turistas. O caso aconteceu na noite da última segunda-feira (6), na praia de Iracema, em Fortaleza (CE). A cena foi registrada por pessoas que passavam pelo local.

A faixa de areia é famosa por receber visitantes do país inteiro, mas a movimentação nos arredores do local não foi o suficiente para impedir que o trisal protagonizasse o ato obsceno em via pública. Em nota enviada ao site Metrópoles, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) disse que as imagens estão sendo analisadas e informou que investiga as circunstâncias do ocorrido. Ainda não foi possível identificar os participantes do vídeo.

Fazer sexo em local público é permitido?

Segundo o artigo 233, do Código Penal, fazer sexo em locais públicos é crime. Se responsabilizado via judicial, quem for flagrado pode receber condenação de 3 meses a 1 ano de prisão ou pagamento de multa.

Como denunciar quem faz sexo em via pública?

Qualquer pessoa pode denunciar os casos de sexo em vias públicas. Para isso é preciso ligar diretamente para o para o número (85) 3101-1344, do 2º Divisão de Polícia. Outra forma é encaminhar informações pelo 181, que é Disque-Denúncia nacional, ou ainda para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp da segurança pública. Podem ser encaminhados registros como mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.