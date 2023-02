Prefeitura exonera servidores após vídeo de sexo ser compartilhado nas redes sociais

Dois servidores municipais foram exonerados após um vídeo de sexo dentro de uma repartição pública ser compartilhado nas redes sociais. As imagens foram gravadas dentro de um espaço de atendimento a recuperandos. O caso aconteceu em Pouso Alegre, no Sul de Minas (MG). As informações são do site O Tempo.

Em nota, a Prefeitura de Pouso Alegre informou que, assim que tomou conhecimento dos fatos, já desencadeou uma série de providências. A primeira, afirmou o executivo municipal, foi ouvir formalmente os envolvidos.

“Diante dos relatos, foi decidido pela exoneração dos mesmos, bem como a instauração de um procedimento administrativo e, posteriormente, comunicação ao Ministério Público”, informou a Prefeitura de Pouso Alegre.

