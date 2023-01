Modelo que protagonizou cena de 'sexo oral' com Anitta se diz assustado com assédio; vídeo

O modelo que protagonizou uma encenação de sexo oral com ninguém menos que Anitta teve a vida "virada do avesso" em questão de algumas horas. Yuri Meirelles, de 23 anos, viu o número de seguidores no Instagram saltar de 6 mil para 113 mil (até a noite desta sexta-feira, 27). Ele foi o eleito para gravar a cena picante de um clipe da poderosa na comunidade da Tijuquinha, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ao GShow, o rapaz falou sobre a fama repentina.

"Está rolando muito assédio em cima de mim. A galera é muito louca! Já vi gente falando que é minha ex-namorada, sendo que eu namorei uma vez só. Estou recebendo mensagem de todos os tipos, não consegui ver tudo ainda", conta.

O modelo também ressaltou que, apesar de "quente", a cena não teve "nada demais" e Anitta foi "super profissional" durante a gravação. "O lugar estava cheio de gente, de câmera. O que aconteceu é que postaram como se tivesse rolado alguma coisa", disse ele.

Yuri contou ainda que foi contactado por uma produtora, mas só soube que iria encenar com Anitta na hora da gravação. "Antes de começar a gravação, me apresentaram a ela. A Anitta me cumprimentou, perguntou de onde eu era e a gente trocou ideia. Ela é muito gente como a gente. Ela zoa, brinca e deixa tudo mais descontraído. Uma produtora entrou em contato comigo ontem pela manhã e falou que era para participar de um clipe de uma artista grande. Até então eu não sabia que era a Anitta. E eles estavam precisando de alguém no meu perfil o quanto antes", lembrou ele.

Apesar de imaginar que a repercussão seria grande, o impacto foi maior que o esperado, segundo ele. "Estava achando que a galera aqui do bairro ia ficar sabendo. Mas foi algo além do que eu imaginava. Não consigo mexer no telefone, está uma loucura. Sei que vai aparecer um monte de gente falando coisas sobre mim, mas eu estou tranquilo com isso. Mas é muita coisa para digerir ainda. De um dia para o outro minha vida mudou completamente", contou.

Na gravação, Anitta simula sexo oral no rapaz, que está sem camisa, e a segura pelos cabelos enquanto a cantora faz movimentos de vai e vem. Veja as imagens vazadas na web: