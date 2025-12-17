Capa Jornal Amazônia
Jornal Amazônia
Primeiro caso de ‘Gripe K’ no Brasil é registrado no estado do Pará

A informação foi divulgada no Informe de Vigilância das Síndromes Gripais

Victoria Rodrigues
Nas últimas semanas, foi registrado um crescimento e manutenção das hospitalizações por Influenza A no Brasil e em outros países. (Foto: Freepik)

O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso do subclado K da Influenza A (H3N2), que é conhecido popularmente apenas como “Gripe K”, em algumas amostras analisadas no estado do Pará. A informação da chegada dessa variante ao Brasil foi divulgada no dia 12 de dezembro, por meio do Informe de Vigilância das Síndromes Gripais, referente à Semana Epidemiológica 49.

O subclado que foi encontrado nas amostras já estava em circulação em regiões da América do Norte, Europa e Ásia antes de serem detectados no país. De acordo com a doutora Rosana Richtmann em entrevista à BBC, o principal grupo de risco dessa variante é o da população 60+, principalmente os acima de 80 anos, em razão do risco de desenvolverem uma doença grave e precisar de internação.

Casos de Influenza no Brasil

Apesar de ter sido registrado apenas recentemente o caso de subclado K no país, nas últimas semanas também foi identificado um crescimento e manutenção das hospitalizações por Influenza A em estados em diversas regiões do Brasil. Entre os estados que apresentaram o aumento do vírus entre a população, estão: Amazonas, Pará e Tocantins (Norte), Bahia, Piauí e Ceará (Nordeste) e em Santa Catarina (Sul).

De acordo com o Ministério da Saúde, o padrão observado da “Gripe K” até o momento segue o comportamento considerado normal da Influenza A sazonal, especialmente do subtipo H3N2. Por esse motivo, ainda não há evidências também que essa variante esteja associada a quadros mais graves da doença.

Quais os principais sintomas dessa variante?

Os sintomas da “Gripe K” são os mesmos de uma gripe considerada “comum”, que segundo informações do portal Drauzio Varella, são:

  • Tosse;
  • Congestão nasal;
  • Dor de cabeça;
  • Dores no corpo;
  • Mal-estar;
  • Febre intensa.

Como se proteger da “Gripe K”?

Até o momento, a OMS não está recomendando restrições de viagem ou comércio com outros países, mas o ideal é que sejam seguidas algumas medidas protetivas, sendo:

  • Realizar a vacinação anual para grupos de risco e profissionais de saúde;
  • Fazer a higienização das mãos adequadamente;
  • E, se estiver com a "Gripe K", evitar contato próximo e considerar a utilização de máscara em ambientes fechados.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)

