OMS emite alerta sobre aumento de casos de gripe e nova sublinhagem

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta global após detectar um aumento global na atividade da gripe sazonal. A situação coincide com o início do inverno no hemisfério norte. Embora dentro dos limites esperados para a estação, algumas regiões registraram inícios precoces e níveis de atividade acima do habitual, conforme relatório recente.

O vírus Influenza A, especialmente a sublinhagem A(H3N2), tem sido o predominante nas detecções globais, marcando uma evolução nos padrões de circulação viral.

Sublinhagem A(H3N2) K preocupa especialistas

Os vírus da gripe sazonal, incluindo o A(H3N2), evoluem constantemente. Desde agosto de 2025, houve um rápido aumento na detecção da sublinhagem A(H3N2) J.2.4.1 (subclade K) em diversos países.

Esta sublinhagem K apresenta alterações genéticas em comparação com outros vírus A(H3N2).

em comparação com outros vírus A(H3N2). Dados epidemiológicos atuais não indicam aumento na gravidade da doença , mas a rápida disseminação exige vigilância.

, mas a rápida disseminação exige vigilância. A sublinhagem K é evidente na Austrália e Nova Zelândia e já foi detectada em mais de 34 países nos últimos seis meses, com exceção da América do Sul.

Vacinação: proteção essencial contra a gripe

A vacinação continua sendo a medida de saúde pública mais eficaz na prevenção da gripe. Ela é especialmente importante para grupos de alto risco:

Crianças pequenas;

Pessoas idosas (≥60 anos);

Mulheres grávidas;

Indivíduos com doenças crônicas subjacentes;

Profissionais de saúde e cuidadores.

Embora exista incerteza sobre a eficácia da vacina atual contra a doença clínica causada pela nova sublinhagem A(H3N2) K, estimativas iniciais sugerem que a vacina continua a oferecer proteção contra a hospitalização em crianças e adultos.

Mesmo com ligeiras diferenças genéticas entre as estirpes circulantes e as da vacina, o imunizante sazonal pode proteger contra vírus que sofreram drift (deriva) e contra outras estirpes incluídas. A vacinação segue recomendada anualmente.

Panorama global da gripe por região

A atividade da gripe varia globalmente, com predomínio do vírus Influenza A nas regiões examinadas:

Hemisfério Norte (Temperado e Subtropical): A atividade aumentou gradualmente desde setembro, com o vírus A(H3N2) predominante .

A atividade aumentou gradualmente desde setembro, com o vírus . Hemisfério Sul (Temperado e Subtropical): Algumas regiões tiveram temporadas mais longas. Após um pico inicial de A(H1N1)pdm09, o vírus A(H3N2) predomina desde setembro.

Algumas regiões tiveram temporadas mais longas. Após um pico inicial de A(H1N1)pdm09, o vírus desde setembro. Zonas Tropicais: Atividade sustentada com aumento na proporção de A(H3N2) desde o final de setembro.

Recomendações e resposta de saúde pública

A Organização Mundial da Saúde (OMS) monitora a situação global e fornece orientações essenciais.

Medidas Chave:

Vigilância Reforçada: Manter a vigilância global ininterrupta para detectar e monitorar alterações virológicas e epidemiológicas. Gestão Clínica: O cuidado clínico foca na identificação precoce da gravidade e na administração de cuidados de suporte de alta qualidade. Pacientes em grupos de alto risco devem considerar o tratamento antiviral para reduzir a probabilidade de hospitalização. Controle de Infecção: Adoção de precauções padrão e de gotículas em ambientes de saúde, incluindo a higiene das mãos, o uso de máscara médica e o isolamento de casos suspeitos ou confirmados. Medidas Sociais: Implementação de medidas básicas de saúde pública na comunidade, como a higiene respiratória e das mãos, o uso de máscara e o auto-isolamento voluntário de indivíduos sintomáticos.

A OMS reitera a importância de reforçar a comunicação de risco e o envolvimento comunitário para promover a vacinação e a adoção de comportamentos preventivos.