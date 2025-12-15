OMS alerta para aumento dos casos de 'gripe K'

Os casos de gripe sazonal vêm aumentando globalmente desde outubro, com a maior parte das infecções causada pelo vírus influenza A de subtipo H3N2, a "gripe K". A informação é da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O avanço desse tipo de gripe coincide com o início do inverno no Hemisfério Norte e com o aumento de outras infecções respiratórias agudas, como as provocadas pelo vírus sincicial (VSR).

Embora a situação global esteja dentro dos padrões sazonais, algumas regiões apresentam aumentos precoces e níveis de circulação acima do habitual. Na América do Sul, o vírus influenza A H1N1 (variante pdm09) impulsionou a circulação a partir de março.

Cenário Global da Gripe

A circulação do vírus influenza tem sido impulsionada principalmente pelo subtipo H1N1, variante pdm09, na América do Sul. Os vírus passam por mudanças contínuas ao longo do tempo, gerando novas variantes.

Desde agosto de 2025, a OMS identificou também um crescimento da variante J.2.4.1 do vírus influenza em diversos países. Contudo, os dados epidemiológicos disponíveis até o momento não indicam aumento da gravidade da doença associada a essa nova cepa.

Vacinação contra Gripe

A gripe sazonal é uma infecção respiratória aguda causada por vírus influenza, que circulam globalmente durante todo o ano. Em regiões temperadas, o pico da doença ocorre no inverno, enquanto em áreas tropicais a circulação é contínua.

Devido às diferenças entre os hemisférios, dois tipos de vacina contra influenza, com cepas atualizadas, são ofertados anualmente. A OMS reforça que a vacinação continua sendo essencial, principalmente para pessoas com maior risco de complicações.

No Sistema Único de Saúde (SUS), o imunizante é aplicado anualmente em grupos considerados mais vulneráveis. Geralmente, incluem-se crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos como público prioritário.

O público-alvo para a vacinação também costuma abranger outras categorias:

Trabalhadores da Saúde

Puérperas

Professores dos ensinos básico e superior

Indígenas

Pessoas em situação de rua

Profissionais das forças de segurança e de salvamento

Profissionais das Forças Armadas

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade)

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso)

Trabalhadores portuários

Funcionários do sistema de privação de liberdade

População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas