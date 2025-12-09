CNH do Brasil: o que é, como funciona e como usar o novo aplicativo

A CNH do Brasil começou a valer como o novo modelo de habilitação para motoristas, trazendo mudanças diretas no processo de formação, documentação e uso do aplicativo digital. A principal promessa da nova política é reduzir custos, desburocratizar e centralizar etapas online, tornando o caminho para tirar a carteira mais simples e acessível.

Entre as mudanças, está o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas — um passo que altera completamente o formato de aprendizagem e treinamento de novos condutores no país. O governo estima que o custo total possa cair até 80%, especialmente pela oferta gratuita de cursos teóricos online.

Como funciona a CNH do Brasil

O processo pode ser iniciado diretamente pelo celular, pelo site do Ministério dos Transportes ou presencialmente nos Detrans. O candidato precisa seguir etapas obrigatórias, mas agora com maior flexibilidade, desde a formação até as aulas práticas.

O curso teórico, que antes só poderia ser feito em autoescola, passa a ser disponibilizado gratuitamente e com conteúdo acessível, incluindo Libras, legendas e recursos visuais. Essa mudança possibilita que o aluno estude em casa, no seu tempo e sem custo.

Já no caso das práticas, apenas duas horas continuam sendo obrigatórias. O futuro motorista poderá escolher entre fazer essas aulas em autoescola tradicional ou com instrutor independente autorizado.

As provas continuam sendo etapas obrigatórias e aplicadas pelos Detrans, tanto teórica quanto prática. Caso haja reprovação, o candidato pode realizar o primeiro reteste sem pagar nova taxa.

O que mudou e para que serve?

O aplicativo CNH do Brasil substitui o antigo Carteira Digital de Trânsito. Para quem já utilizava o app anterior, a mudança acontece apenas por atualização automática.

O novo app permite que o candidato abra o processo de habilitação e acompanhe todas as etapas diretamente pelo celular. Além disso, o aplicativo continua reunindo os documentos digitais, como CNH, Permissão para Dirigir e o CRLV dos veículos registrados em nome do usuário.

Outra vantagem é o acesso a informações como pontuação, autuações de trânsito, notificações e conteúdos educativos. A digitalização elimina etapas presenciais e diminui a necessidade de papel.

Como usar o app CNH do Brasil para acessar sua CNH digital

Para utilizar o novo aplicativo, o usuário deve:

Baixar o app CNH do Brasil na Google Play ou App Store. Se já possui o app Carteira Digital de Trânsito, basta atualizar; Fazer login com a conta Gov.br; Acessar a opção “Condutor”; Selecionar “Baixar CNH-e”; Criar uma chave de acesso de 4 dígitos; Após essas etapas, a CNH digital fica disponível no celular e pode ser apresentada em fiscalizações, com validade em todo o território nacional.