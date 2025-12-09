Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Como está Elize Matsunaga hoje? Ex-detenta aparece em primeira foto com fã após de Tremembé; veja!

Fã diz ter encontrado Elize nas ruas de Franca, onde ela leva vida discreta desde 2022

Hannah Franco
fonte

Depois de “Tremembé”, Elize Matsunaga é reconhecida na rua e imagem viraliza (Reprodução/redes Sociais)

A ex-detenta Elize Matsunaga voltou a repercutir nas redes sociais após aparecer em uma foto ao lado de um fã no interior de São Paulo. A imagem seria o primeiro registro recente dela desde o sucesso da série “Tremembé”, produção lançada no Prime Video no fim de outubro e que reacendeu o interesse do público pelo caso.

A foto foi divulgada no último domingo (7/12) pelo internauta Bruno Ferrari, que relatou ter encontrado Elize casualmente enquanto passeava com a tia pelas ruas de Franca, cidade onde ela vive desde que passou a cumprir pena em regime aberto, em 2022.

VEJA MAIS

image Como está Sandrão hoje? Ex de Elize Matsunaga e Suzane von Richthofen volta a repercutir após série
Após a série “Tremembé”, a ex-detenta reaparece e mostra como vive hoje

image Sente atração por criminosos? Saiba o que é hibristofilia, tema da série Tremembé
Fenômeno envolve idealização emocional e é associado à fantasia do “amor bandido”, como mostrado na trama inspirada no caso Cravinhos

“Eu estava com a minha tia, e ela chegou falando: ‘Oi, meu sobrinho é super seu fã. Será que ele poderia tirar uma foto com você?’ E ela disse: ‘Pode, claro!’”, afirmou o jovem, em vídeo publicado no TikTok.

Segundo ele, o encontro foi tranquilo e Elize teria se mostrado receptiva. “Ela foi super simpática, perguntou onde eu morava. Eu estava morrendo de medo, mas ela foi muito fofa, muito simpática comigo e com a minha tia também”, relatou o internauta, dizendo ter ficado nervoso. Confira o registro compartilhado pelo internauta:

image Fã encontra Elize Matsunaga na rua e registro viraliza após série (Reprodução/TikTok)

Como está a vida de Elize Matsunaga após Tremembé

De acordo com o relato, Elize estaria levando uma vida reservada e simples no interior paulista. Ela já havia sido vista anteriormente trabalhando como motorista de aplicativo, atividade que teria abandonado após maior exposição pública.

Agora, segundo o fã, Elize estaria investindo em um pequeno negócio próprio voltado à confecção de roupas para pets, habilidade que ganhou destaque após vir à tona que detentas aprenderam corte e costura enquanto cumpriam pena em Tremembé. O mesmo ocorreu com Suzane von Richthofen, que também repercutiu recentemente ao divulgar um ateliê virtual de produtos artesanais.

 

@brunnowferrari Respondendo a @alessandra.santti ♬ som original - Brunnowferrari

 

Relembre o caso

Elize Matsunaga foi condenada pelo assassinato e esquartejamento do marido, Marcos Kitano Matsunaga, executivo e herdeiro do grupo Yoki Alimentos, morto em 2012. O caso chocou o país pela brutalidade, pela motivação e pela cobertura nacional do crime.

A pena, inicialmente de 19 anos e 11 meses, foi reduzida para 16 anos e 3 meses em 2019, pelo Superior Tribunal de Justiça. Elize está em liberdade condicional desde maio de 2022.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

elize matsunaga

tremembé
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Brasileiro criador do 'Aedes' que bloqueia dengue é eleito pela Nature

Luciano Moreira entrou na lista dos cientistas mais influentes de 2025

08.12.25 18h12

CNU 2025

Cadernos das provas discursivas do CNU 2025 já estão disponíveis

Resultados preliminares serão divulgados em janeiro

08.12.25 18h05

Brasil perde para Noruega no Mundial feminino de handebol e encara a Alemanha nas quartas

07.12.25 19h52

Brasil

TSE encerra teste público de segurança das urnas eletrônicas

Especialistas em tecnologia testaram segurança nos equipamentos

05.12.25 19h45

MAIS LIDAS EM BRASIL

HOJE EM DIA

Como está Elize Matsunaga hoje? Ex-detenta aparece em primeira foto com fã após de Tremembé; veja!

Fã diz ter encontrado Elize nas ruas de Franca, onde ela leva vida discreta desde 2022

09.12.25 0h08

HOJE EM DIA

Como está Sandrão hoje? Ex de Elize Matsunaga e Suzane von Richthofen volta a repercutir após série

Após a série “Tremembé”, a ex-detenta reaparece e mostra como vive hoje

16.11.25 20h39

de boa

VÍDEO: Avô é flagrado por neta enquanto capinava sentado sob calor de 35°C

Cena foi registrada durante trajeto da jovem ao trabalho; internautas reagiram com humor aos comentários

04.02.25 16h55

RACISMO ESTRUTURAL

População carcerária do Brasil cresce novamente e ultrapassa 852 mil presos; quase 70% são negros

Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024 mostra que perfil populacional das unidades penais brasileiras é composto majoritariamente por homens negros e jovens

23.08.24 16h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda