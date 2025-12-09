Como está Elize Matsunaga hoje? Ex-detenta aparece em primeira foto com fã após de Tremembé; veja!

A ex-detenta Elize Matsunaga voltou a repercutir nas redes sociais após aparecer em uma foto ao lado de um fã no interior de São Paulo. A imagem seria o primeiro registro recente dela desde o sucesso da série “Tremembé”, produção lançada no Prime Video no fim de outubro e que reacendeu o interesse do público pelo caso.

A foto foi divulgada no último domingo (7/12) pelo internauta Bruno Ferrari, que relatou ter encontrado Elize casualmente enquanto passeava com a tia pelas ruas de Franca, cidade onde ela vive desde que passou a cumprir pena em regime aberto, em 2022.

“Eu estava com a minha tia, e ela chegou falando: ‘Oi, meu sobrinho é super seu fã. Será que ele poderia tirar uma foto com você?’ E ela disse: ‘Pode, claro!’”, afirmou o jovem, em vídeo publicado no TikTok.

Segundo ele, o encontro foi tranquilo e Elize teria se mostrado receptiva. “Ela foi super simpática, perguntou onde eu morava. Eu estava morrendo de medo, mas ela foi muito fofa, muito simpática comigo e com a minha tia também”, relatou o internauta, dizendo ter ficado nervoso. Confira o registro compartilhado pelo internauta:

Fã encontra Elize Matsunaga na rua e registro viraliza após série (Reprodução/TikTok)

Como está a vida de Elize Matsunaga após Tremembé

De acordo com o relato, Elize estaria levando uma vida reservada e simples no interior paulista. Ela já havia sido vista anteriormente trabalhando como motorista de aplicativo, atividade que teria abandonado após maior exposição pública.

Agora, segundo o fã, Elize estaria investindo em um pequeno negócio próprio voltado à confecção de roupas para pets, habilidade que ganhou destaque após vir à tona que detentas aprenderam corte e costura enquanto cumpriam pena em Tremembé. O mesmo ocorreu com Suzane von Richthofen, que também repercutiu recentemente ao divulgar um ateliê virtual de produtos artesanais.

Relembre o caso

Elize Matsunaga foi condenada pelo assassinato e esquartejamento do marido, Marcos Kitano Matsunaga, executivo e herdeiro do grupo Yoki Alimentos, morto em 2012. O caso chocou o país pela brutalidade, pela motivação e pela cobertura nacional do crime.

A pena, inicialmente de 19 anos e 11 meses, foi reduzida para 16 anos e 3 meses em 2019, pelo Superior Tribunal de Justiça. Elize está em liberdade condicional desde maio de 2022.