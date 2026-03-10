Quem são os 10 brasileiros mais ricos do mundo? Veja a lista atualizada

A lista atualizada de pessoas mais ricas do mundo foi divulgada nessa terça-feira (10) pela Forbes. No ranking geral, 70 brasileiros estão entre os nomes com maior patrimônio. O cofundador do Facebook, Eduardo Saverin, de 43 anos, lidera a relação do Brasil com patrimônio avaliado em US$ 35,9 bilhões.

Além de Eduardo, o top 3 de brasileiros é formado pelo sócio-sênior e presidente do conselho de administração do banco de investimentos BTG Pactual, André Esteves, e o cofundador e sócio da empresa 3G Capital, Jorge Paulo Lemann. O patrimônio de André é avaliado em US$ 20,2 bilhões, enquanto o de Jorge está com US$ 19,8 bilhões. O quarto e quinto lugar são ocupados por dois membros da família Moreira Salles: Fernando Roberto e Pedro, irmãos acionistas no Banco Itaú com montantes estimados em US$ 9,9 bilhões e US$ 9,1 bilhões, respectivamente.

💰 10 brasileiros mais ricos do mundo

Eduardo Saverin, co-fundador do Facebook: US$ 35,9 bilhões (59ª posição) André Esteves, sócio-sênior e presidente do conselho de administração do banco de investimentos BTG Pactual: US$ 20,2 bilhões (131ª posição) Jorge Paulo Lemann, cofundador e sócio da empresa 3G Capital: US$ 19,8 bilhões (137ª posição) Fernando Roberto Moreira Salles, acionista do banco Itaú: US$ 9,9 bilhões (346ª posição) Pedro Moreira Salles, acionista do banco Itaú: US$ 9,1 bilhões (383ª posição) Jorge Moll Filho, fundador e presidente do conselho de administração da Rede D’Or: US$ 7,5 bilhões (509ª posição) Max Van Hoegaerden Herrmann Telles, cofundador e sócio da empresa 3G Capital: US$ 7,4 bilhões (520ª posição) Carlos Alberto Sicupira, cofundador e sócio da empresa 3G Capital: US$ 6,9 bilhões (588ª posição) Miguel Krigsner, fundador do Grupo Boticário: US$ 6,8 bilhões (595ª posição) Alex Behring, cofundador e sócio da empresa 3G Capital: US$ 5,8 bilhões (720ª posição)