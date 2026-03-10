Capa Jornal Amazônia
Brasil

Brasil

Quem são os 10 brasileiros mais ricos do mundo? Veja a lista atualizada

O co-fundador do Facebook, Eduardo Saverin, de 43 anos, está em 1º lugar. A listagem de pessoas com maior patrimônio financeiro mundial possui 70 nomes do Brasil

Lívia Ximenes
fonte

O cofundador do Facebook, Eduardo Saverin, é o brasileiro mais rico do mundo (Reprodução)

A lista atualizada de pessoas mais ricas do mundo foi divulgada nessa terça-feira (10) pela Forbes. No ranking geral, 70 brasileiros estão entre os nomes com maior patrimônio. O cofundador do Facebook, Eduardo Saverin, de 43 anos, lidera a relação do Brasil com patrimônio avaliado em US$ 35,9 bilhões.

Além de Eduardo, o top 3 de brasileiros é formado pelo sócio-sênior e presidente do conselho de administração do banco de investimentos BTG Pactual, André Esteves, e o cofundador e sócio da empresa 3G Capital, Jorge Paulo Lemann. O patrimônio de André é avaliado em US$ 20,2 bilhões, enquanto o de Jorge está com US$ 19,8 bilhões. O quarto e quinto lugar são ocupados por dois membros da família Moreira Salles: Fernando Roberto e Pedro, irmãos acionistas no Banco Itaú com montantes estimados em US$ 9,9 bilhões e US$ 9,1 bilhões, respectivamente.

💰 10 brasileiros mais ricos do mundo

  1. Eduardo Saverin, co-fundador do Facebook: US$ 35,9 bilhões (59ª posição)
  2. André Esteves, sócio-sênior e presidente do conselho de administração do banco de investimentos BTG Pactual: US$ 20,2 bilhões (131ª posição)
  3. Jorge Paulo Lemann, cofundador e sócio da empresa 3G Capital: US$ 19,8 bilhões (137ª posição)
  4. Fernando Roberto Moreira Salles, acionista do banco Itaú: US$ 9,9 bilhões (346ª posição)
  5. Pedro Moreira Salles, acionista do banco Itaú: US$ 9,1 bilhões (383ª posição)
  6. Jorge Moll Filho, fundador e presidente do conselho de administração da Rede D’Or: US$ 7,5 bilhões (509ª posição)
  7. Max Van Hoegaerden Herrmann Telles, cofundador e sócio da empresa 3G Capital: US$ 7,4 bilhões (520ª posição)
  8. Carlos Alberto Sicupira, cofundador e sócio da empresa 3G Capital: US$ 6,9 bilhões (588ª posição)
  9. Miguel Krigsner, fundador do Grupo Boticário: US$ 6,8 bilhões (595ª posição)
  10. Alex Behring, cofundador e sócio da empresa 3G Capital: US$ 5,8 bilhões (720ª posição)

