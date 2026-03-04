Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Jornal espanhol se espanta com gastança do futebol brasileiro: 'Uma ameaça à Champions'

Estadão Conteúdo

O mercado de transferências no Brasil voltou a chamar atenção fora do país. O jornal espanhol Marca destacou o volume de investimentos feitos pelos clubes do Campeonato Brasileiro e classificou o crescimento financeiro da liga como um possível risco ao equilíbrio do futebol europeu - chegando a citar uma "ameaça à Champions".

De acordo com o levantamento citado pela publicação, o Brasileirão foi o segundo campeonato que mais gastou na última janela, atrás apenas da Premier League. Os clubes brasileiros somaram cerca de 245 milhões de euros em contratações, número inferior aos 453 milhões investidos na Inglaterra, mas superior ao de ligas tradicionais do Velho Continente.

O valor supera os aportes da Serie A, da Bundesliga, da Ligue 1 e da La Liga, esta última, por exemplo, investiu aproximadamente 75 milhões de euros no período - menos de um terço do total brasileiro.

INVESTIMENTOS ESPALHADOS PELA ELITE Entre as principais negociações, o retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo foi apontado como símbolo desse novo momento financeiro. O meia voltou ao clube formador em uma operação superior a 40 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões na cotação atual), mesmo diante do interesse de equipes da elite europeia, como o Chelsea. Além dele, o zagueiro Vitão também reforçou o time carioca em negociação milionária.

O Palmeiras aparece como outro protagonista da janela. O clube acertou a chegada de Jhon Arias, que retorna ao Brasil após passagem pelo Wolverhampton, da Inglaterra, além de já ter concretizado a contratação de Vitor Roque anteriormente.

O movimento, porém, não se restringe aos dois principais campeões recentes. O Cruzeiro desembolsou alto valor para contratar Gerson. O Atlético Mineiro também realizou múltiplas aquisições relevantes, enquanto Grêmio, Fluminense e Vasco figuram entre os que ampliaram seus elencos com cifras expressivas.

Para o jornal espanhol, o dado mais significativo é que parte considerável dos clubes da Série A demonstra capacidade financeira para competir por atletas valorizados no mercado internacional e até repatriar jogadores em idade produtiva.

RETENÇÃO DE TALENTOS E HEGEMONIA CONTINENTAL Outro ponto destacado é a crescente capacidade dos clubes brasileiros de manter jogadores importantes por mais tempo. Casos como o de Yuri Alberto, no Corinthians, e de Pablo Maia, no São Paulo, ilustram esse cenário de maior poder de retenção.

Dentro de campo, o domínio recente na Libertadores reforça o argumento. Os últimos campeões do torneio são brasileiros, e a expectativa é de manutenção dessa hegemonia. O desempenho competitivo no cenário internacional, somado à capacidade de investimento, alimenta a percepção europeia de que o Brasileirão deixou de ser apenas exportador de talentos para se consolidar como liga financeiramente relevante no cenário global.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

jornal espanhol

Champions

gastança

Brasil
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site

Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês

04.03.26 12h47

futebol

Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda

CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras

04.03.26 11h47

mais esportes

Tenista paraense é vice-campeã nas duplas no Circuito Nacional CBT Infantojuvenil

Ao lado da baiana Helena Meireles, Sophia Silva conquistou o segundo lugar na categoria até 12 anos

04.03.26 10h57

Futebol

CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia

Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril.

03.03.26 15h12

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

04.03.26 7h00

RENDIMENTO

Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão

Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário

04.03.26 8h00

CORRIDA

Fórmula 1: confira o horário e onde assistir ao GP da Austrália

Corrida em Melbourne abre a temporada da F1 e marca retorno da Globo às transmissões

04.03.26 9h16

FALOU O ÍDOLO

Agnaldo critica postura do Remo no Parazão e cobra atitude antes do jogo decisivo: 'Tem que honrar'

O contraste com o Brasileirão, na visão do ídolo, é evidente

03.03.26 20h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda