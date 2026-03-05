Walid Regragui se despede de Marrocos, rival da estreia do Brasil, a três meses da Copa O técnico fez posts nos stories do Instagram e também na página principal sobre sua passagem na seleção, que começou no segundo semestre de 2022 Estadão Conteúdo 05.03.26 18h08 Walid Regragui usou suas redes sociais nesta quinta-feira para confirmar que está deixando o comando da seleção marroquina, três meses antes da Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. A seleção africana é a rival de estreia do Brasil, dia 13 de junho, no MetLife Stadium. O treinador deixa o Marrocos após 58 jogos, com 42 vitórias, e após surpreender o planeta na Copa do Mundo passada, no Catar, quando levou a equipe até a inédita semifinal para uma seleção africana, deixando pelo caminho as fortes Espanha, nas oitavas, e Portugal, nas quartas. Na fase de classificação, Marrocos ainda ganhou de Bélgica e Canadá, além de empatar com a Croácia, então vice-campeã. As únicas derrotas foram na semifinal com a França (2 a 0) e na disputa de terceiro lugar em reencontro com a Croácia (2 a 1). Depois de não aceitar pedidos de demissão de Regragui, a Real Federação Marroquina de Futebol (RFMF) acabou aceitando a saída. O técnico havia dito que deixaria o cargo caso Marrocos não ganhasse a Copa Africana de Nações disputada em Rabat, o que ocorreu, com Senegal ganhando na prorrogação. O técnico fez posts nos stories do Instagram e também na página principal sobre sua passagem na seleção, que começou no segundo semestre de 2022 - a Copa do Mundo foi em novembro e dezembro. "Sempre, Marrocos. Deus, pátria e rei. Obrigado", legendou, recebendo inúmeras mensagens de apoio e mostrando a campanha da equipe nacional no Catar. "Walid Regragui, obrigado pelo trabalho excepcional que você realizou à frente da seleção marroquina. Sua liderança, paixão e visão inspiraram não apenas os jogadores, mas também um país inteiro e milhões de fãs ao redor do mundo", fez emocionante post de despedida o lateral direito Hakimi, do Paris Saint-Germain. "Obrigado por acreditar no talento marroquino, por fortalecer o espírito de equipe e por demonstrar que, com disciplina, trabalho e, acima de tudo, com niya (espírito), grandes coisas podem ser alcançadas. Você deixou uma marca inesquecível na história do futebol marroquino. Obrigado por nos fazer sonhar e por vestir as nossas cores com tanto orgulho", completou o jogador. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Marrocos Brasil Walid Regragui COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-jogador do Remo morre aos 53 anos após parada cardiorrespiratória O ex-atleta de futebol Reinaldo Aleluia estava tratando de um problema crônico nos rins 05.03.26 17h29 Futebol Defesa pessoal: Academias de Belém terão aulas gratuitas de Krav Maga para mulheres em março Proposta é apresentar técnicas de Krav Maga aplicadas a situações de risco no cotidiano, como tentativas de assalto, agressões físicas e outras ameaças. 05.03.26 11h20 Futebol Qual é a leitura no Baenão? 05.03.26 10h22 Futebol Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês 04.03.26 12h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Diego Hernández é suspenso pelo TJD-PA e está fora do Re-Pa; Remo busca recurso Punição foi definida com base no lance que resultou no cartão vermelho do atacante durante o clássico disputado ainda na fase inicial do Parazão. 05.03.26 12h29 ESPORTES Dá tempo? Veja como serão os primeiros dias de Léo Condé no Remo Novo técnico azulino chega a Belém na sexta-feira (6) e terá menos de 48 horas para preparar o time para o clássico decisivo contra o Paysandu 05.03.26 8h05 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (05/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Inglês, Copa Sulamericana, Série A saudita e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira 05.03.26 7h00 LEI É LEI Após cantos homofóbicos da torcida, Paysandu pode jogar de portões fechados? Entenda O caso provoca o questionamento: os "torcedores" que cantam e compartilham este tipo de conteúdo esqueceram que é crime ou preferem manter cometendo os atos impunemente? 05.03.26 14h59