Lula: ricos devem ser tratados com respeito, mas políticas públicas têm de ser a outras classes

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta terça-feira, 20, que os ricos precisam ser "tratados com respeito", mas que as políticas públicas do governo federal precisam visar os mais pobres e a classe média. A fala do petista foi durante uma agenda em Rio Grande (RS).

"Os ricos precisam ser tratados com respeito, mas as políticas públicas devem ser voltadas para o povo trabalhador deste País, para a classe média e para as pessoas abandonadas", disse Lula.

O presidente afirmou ainda que é preciso olhar aqueles que não têm a capacidade de ir até Brasília fazer pressão por melhorias. Segundo Lula, "nada é impossível de fazer" desde que haja decisão dos políticos.

"Quando tem decisão política, nada é impossível de fazer neste País, basta que quem governa a cidade, o Estado ou a Nação, tenha o compromisso de olhar para aquelas pessoas que não podem visitar um gabinete, para aquelas pessoas que não podem ir na prefeitura, que não podem ir no governo do Estado e muito menos em Brasília fazer pressão", disse ele.

Lula também anunciou que ainda nesta terça, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, vai anunciar investimentos de R$ 24 bilhões no porto de Rio Grande. O presidente disse ainda que será iniciada a retomada de construção de navios pela Petrobras e a concessão de um terreno para o terminal de uma empresa exportadora.

Nesta terça-feira, 20, Lula entregou 1.276 unidades habitacionais do Empreendimento Junção, em Rio Grande (RS), no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida - Entidades (MCMV-E). As moradias foram inauguradas pelo governo a partir do direcionamento de imóveis da União sem uso ou ociosos para habitação social.