Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Gonet rebate Mendonça: análise da PGR não é 'formalidade vazia' em investigação do Master

Estadão Conteúdo

O procurador-geral da República, Paulo Gonet rebateu nesta sexta-feira, 6, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF) e defendeu a atuação da Procuradoria-Geral da República (PGR) na análise de pedidos feitos pela Polícia Federal (PF) na investigação sobre o Banco Master. Gonet afirmou que a manifestação do Ministério Público em casos criminais não pode ser tratada como uma "formalidade vazia de importância".

A posição foi apresentada em resposta a Mendonça, relator do inquérito que investiga as fraudes do Master. O ministro havia criticado o posicionamento da PGR, que sustentou não haver urgência comprovada para justificar uma análise célere da terceira fase da operação - que levou à prisão o dono do banco, Daniel Vorcaro - e solicitou mais prazo para se manifestar. O ministro classificou a posição como uma "demora perigosa".

De acordo com Gonet, as representações analisadas pela PGR no caso possuíam grande volume de informações. Ele afirmou que cada petição apresentada pela Polícia Federal com as "revelações" da investigação tinha mais de 700 páginas.

O procurador-geral ressaltou ainda que as representações precisam ser analisadas em conjunto com os demais elementos do inquérito.

"Os fatos - mesmo os mais graves - não podem deixar, por exemplo, de ser situados no tempo, até mesmo para que os pressupostos das medidas requeridas sejam avaliados em boa técnica", escreveu.

Ele também destacou que, conforme entendimento consolidado do próprio STF, a gravidade do delito não é suficiente, por si só, para justificar qualquer medida cautelar no processo penal.

Milícia privada

A PF afirmou que Vorcaro faz parte de uma "organização criminosa" de "profissionais do crime", chamada de "A Turma", que usa violência e coação como uma "milícia privada". O parecer embasou a prisão dele. Foram cumpridos outros três mandados de prisão - um contra o cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel - e quinze mandados de busca e apreensão.

Faziam parte do grupo Vorcaro, Zettel, o policial aposentado Marilson Silva e Luiz Phillipi Mourão, que era chamado de "Sicário", ou seja, assassino de aluguel. Todos foram presos.

Fontes da PF em Minas chegaram a dizer que o "Sicário" de Daniel Vorcaro se suicidou enquanto estava sob custódia dos federais na Superintendência Regional do órgão em Minas Gerais. Contudo, a defesa de Luiz Phillipi diz que ele está vivo, em estado grave. A PF abriu uma investigação para apurar o ocorrido.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CASO MASTER/STF/MENDONÇA/PGR/CRÍTICA/GONET
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Desde 2021, MPE monitora mais de 300 casos de violência política contra mulheres no Brasil

06.03.26 22h22

Gonet rebate Mendonça: análise da PGR não é 'formalidade vazia' em investigação do Master

06.03.26 22h03

Ratinho Jr., Leite e Caiado pregam corte de gastos e criticam projeto do fim da escala 6x1

06.03.26 21h37

PF diz que nunca divulgou informações da vida privada de Vorcaro e vai apurar vazamento

06.03.26 20h23

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Manifestação

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ saiu às ruas em Belém neste domingo

Manifestação integra uma agenda de mobilizações nacional, que planeja protestos em outras capitais

01.03.26 13h09

INOVAÇÕES

Minha Casa Minha Vida amplia alcance e cria novas modalidades de crédito habitacional

Ministro das Cidades, Jader Filho, detalha inclusão da classe média, linha para reformas, compra assistida e novos modelos de financiamento

28.02.26 12h07

Eleições

Calendário das Eleições 2026 é aprovado pelo TSE; veja as datas dos turnos

O primeiro turno das eleições será em 4 de outubro e o segundo em 25 de outubro

03.03.26 8h31

POLÍTICA

Gleisi afirma que bolsonaristas foram à Paulista 'fantasiados de brasileiros' para atacar Lula

A ministra também afirmou que uma coordenadora do escritório de Flávio seria cunhada do dono do banco, Daniel Vorcaro.

01.03.26 18h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda