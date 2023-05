Mulher compra celular pela internet e recebe pedaços de lajotas na caixa; vídeo

Uma consumidora de Goiânia (GO), chamada Ludmila Rocha, foi surpreendida ao receber uma encomenda feita pela internet. Em vez do celular Samsung Galaxy S20, que ela pagou quase R$ 2,5 mil, Ludmila conta que recebeu uma caixa com pedaços de cerâmica ou lajotas para piso. O fato aconteceu em meados de abril e, desde então, a artista diz que não recebeu nenhum suporte da empresa para resolver o problema.

Ludmila afirmou que já fez contato com a loja por e-mail e pelo SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) diversas vezes, mas que a empresa não se prontificou a ressarci-la. A consumidora disse ainda que realizou um boletim de ocorrência contra a empresa e que pretende entrar na justiça para fazer valer os seus direitos.

Ludmila desabafou: “Eu me senti completamente enganada, roubada. Foram quase R$ 2,5 mil que eu consegui juntar pra pagar via Pix, pois detesto ficar devendo os outros. Preciso do celular pra trabalhar, porque o meu antigo já tá com muito defeito. Na hora que abri e vi aquilo eu não acreditei”.

Nota do Magazine Luiza na íntegra

“O Magalu informa que realizou uma investigação interna do caso, imediatamente após a reclamação da consumidora. A apuração mostrou que, durante o percurso do produto, a embalagem do fabricante não foi violada”.