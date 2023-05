Médico que fraudou vacina de bolsonaro é subordinado de ex-ajudante do político

O médico Farley Vinícius Alencar de Alcântara é apontado como um dos alvos da investigação da Polícia Federal (PF), que ocorreram nesta terça-feira (3), sobre fraudes nos cartões de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e família. Servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Alncântara tem parentesco com um subordinado de Mauro Cid, o "coronel Cid", que trabalhou na Ajudância de Ordens no governo Bolsonaro e foi preso pela Polícia Federal (PF) no casos das jóias milionárias.

Residente em oftamologia no Hospital de Base do Distrito Federal (DF) em um período de dois anos, o médico também é sobrinho do sargento Luís Marcos dos Reis. Segundo o Portal da Transparência, Alcântara consta como "desligado" das funções, mas em "situação ativa" como servidor. No entanto, atualmente ele trabalha em clínica particular de olhos no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira (3), a PF inicou a operação Venire, onde executou mandado de busca na casa de Bolsonaro e de prisão contra Cid.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)