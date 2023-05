Bolsonaro não aparece na PF para depor sobre denúncias envolvendo cartão de vacinação

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que deveria ser ouvido às 10h desta quarta-feira (3) sobre as investigações envolvendo adulteração no cartão de vacinação dele e da família não compareceu à sede da Polícia Federal em Brasília para prestar depoimento. De acordo com o advogado Paulo Cunha Bueno, que defende o político do PL, Bolsonaro foi orientado a ficar calado caso tenha depor nesta semana na Polícia Federal.

Cunha Bueno afirma que a orientação se deve ao fato de a Polícia Federal executar uma ordem de busca e apreensão na casa do ex-presidente às 7h e, na sequência, marcar um depoimento para menos de três horas depois, sem que os advogados tenham tido acesso aos autos.

"É uma condução coercitiva às avessas, na prática. Algo que o Supremo Tribunal Federal já tinha dito que não poderia ocorrer", declarou à jornalista Mônia Bergamo, da Folha de São Paulo.

O advogado também questionou a própria operação, já que os fatos investigados não seriam contemporâneos, como exige a lei para que uma busca seja realizada.