Defesa pedirá à Justiça liberação das redes sociais de Wladimir Costa: 'Não pode lei da mordaça'

A defesa de Wladimir Costa pedirá à Justiça que as redes sociais do ex-deputado sejam liberadas. A informação foi dada por um dos advogados do ex-parlamentar, Humberto Boulhosa, em entrevista ao radialista Abner Luiz, durante o programa Liberal Mais Notícias, da Rádio Liberal, nesta quinta-feira (25/04). Segundo Boulhosa, por enquanto, Wlad continua impedido de usar as redes sociais, por ordem judicial.

"Mas vamos tentar, através de medidas judiciais, que ele use as suas redes sociais sim. Nós não vivemos em um estado democrático? Não pode ter a lei da mordaça, a lei da censura. Todo o cidadão tem direito de se expressar", declarou o advogado.

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) determinou o bloqueio de perfis e canais ligados a Wlad, bem como a exclusão das publicações que motivaram a prisão dele na semana passada. Wladimir Costa foi preso no dia 18 de abril acusado da prática de violência política contra a deputada federal Renilce Nicodemos (MDB), através das sociais.

Nesta quinta-feira, o desembargador José Maria Teixeira do Rosário concedeu uma liminar com ordem de Habeas Corpus que garantiu a soltura de Wlad. Ele deixa a penitenciária de Americano, em Santa Izabel, mas continuará monitorado por tornozeleira eletrônica. No entanto, o TRE do Pará pode manter ou reverter a decisão do desembargador José Maria do Rosário.

"Nós estamos com uma ordem de liminar que vai ser julgado pelo TRE. A previsão depende agora só do relator, ele coloca ela a hora que ele quiser. Normalmente, as previsões (para julgamento) ocorrem quando (o acusado) está preso. (Quando ele está) Em liberdade não tem uma data estabelecida", explicou o advogado Humberto Boulhosa.