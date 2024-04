Internet de Elon Musk pode ser usadas por viaturas da PRF na Amazônia

A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Amapá usa aparelhos da Starlink, empresa do bilionário Elon Musk, para fazer testes de conectividade em áreas remotas da Amazônia nas viaturas da corporação. O experimento, realizado no Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, iniciou no dia 9 de abril e deve durar um mês.

A novidade foi anunciada pelo superintendente da PRF no Amapá, Klebson Sampaio, em vídeo divulgado pelo Núcleo de Comunicação da corporação. Sampaio afirma que o equipamento está sendo usado em uma viatura, que percorreu algumas unidades da corporação e se dirigiu ao Oiapoque para o período de testes.

De acordo com um relatório produzido pela equipe, nos dias 11 e 12 de abril, o desempenho do aparelho no deslocamento para o Oiapoque foi satisfatório.

“O teste de viagem transcorreu em condições climáticas típicas do inverno amazônico, marcado por instabilidade e pancadas de chuvas a qualquer hora. Não foi observada alteração na qualidade do serviço nas intempéries enfrentadas”, diz o relatório.

O teste indicou a média da velocidade de downloads e uploads, aferida em momentos diferentes. O relatório afirma que “a conexão manteve-se estável durante a maioria dos testes”. “Ocorreram desconexões ou interrupções no trajeto quando da passagem com o veículo por locais encobertos por vegetações e edificações”, registrou a equipe.

Ainda conforme o documento, o equipamento “apresentou desempenho satisfatório, com boa qualidade de áudio, sem atrasos significativos na comunicação e sem interrupções. Poucas falhas na comunicação, pequenos cortes no áudio, que não comprometeram a comunicação efetiva.”