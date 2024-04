Empresa de Elon Musk domina 90% das cidades que possuem internet por satélite na Amazônia

A Starlink, empresa de internet via satélite do bilionário sul-africano Elon Musk, consolidou-se como o principal provedor de serviços de internet na Amazônia brasileira. As operações iniciaram na região em 2022 e rapidamente se tornaram líderes entre os provedores de banda larga fixa por satélite na Amazônia Legal.

De acordo com a reportagem da BBC News Brasil, cerca de 90% dos municípios da região possuem antenas instaladas da empresa. A maioria dos clientes estaria em áreas remotas da Amazônia, onde a infraestrutura convencional de internet de banda larga é escassa ou inexistente.

Em maio de 2022, Elon Musk expressou entusiasmo pelo lançamento da Starlink em regiões rurais, destacando seu potencial para conectar 19 mil escolas desconectadas e contribuir para o monitoramento ambiental da Amazônia, durante um encontro com o então presidente Jair Bolsonaro em um resort de luxo no interior de São Paulo.

No entanto, dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), apontados pela BBC News, revelam que a empresa já conquistou clientes privados em 697 dos 772 municípios da Amazônia Legal, abrangendo Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão.

Embora a Starlink tenha proporcionado avanços significativos, como a capacidade de transações financeiras em cidades anteriormente desprovidas de internet de alta velocidade, a expansão da tecnologia de Musk também está associada ao aumento de atividades ilegais, conforme relatam autoridades brasileiras à BBC News Brasil.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informou à reportagem que antenas Starlink têm sido encontradas com frequência em garimpos, enquanto imagens obtidas com exclusividade pela BBC mostram essas antenas junto a armas, munição e ouro apreendidos em operações da Polícia Federal e do Ibama.

Segundo levantamento da reportagem, dentre os 124 municípios que fazem fronteira com outros países na Amazônia Legal, apenas um não possuía antenas Starlink até o mês de julho.