Musk x Moraes: imprensa internacional repercute embate entre bilionário e ministro do STF

O embate entre o bilionário Elon Musk e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes movimentou não apenas o cenário político no Brasil, mas também repercutiu na imprensa internacional. Jornais dos Estados Unidos e de países da Europa noticiaram as recentes declarações do dono da rede social X (antigo Twitter) e a reação do ministro brasileiro, que determinou a inclusão de Musk no inquérito das milícias digitais e a abertura de inquérito para apurar eventual obstrução de justiça por parte do empresário.

VEJA MAIS

“Elon Musk enfrenta inquérito no Brasil após X desafiar ordem judicial", diz a manchete do jornal britânico jornal The Guardian, que continuou: “Elon Musk enfrenta uma investigação legal no Brasil depois de se envolver em uma disputa pública com um juiz da Suprema Corte sobre uma ordem que exigia que a rede social X bloqueasse algumas contas de extrema direita".

O jornal francês Le Monde, descreveu Moraes como uma "figura judicial que divide opiniões - considerada tirânica por alguns e um fervoroso defensor da democracia por outros". Observou ainda que, além de ser um dos 11 membros do Supremo Tribunal Federal do Brasil, o ministro preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "Críticos, incluindo agora Musk, afirmam que Moraes faz parte de uma ampla repressão à liberdade de expressão no Brasil”.

Um dos principais jornais dos Estados Unidos, o Washington Post noticiou que Musk está “desafiando” o juiz brasileiro após as ordens de bloqueio de contas e lembrou que o Brasil, com quase 20 milhões de usuários, representa o quarto maior mercado para o X com quase 20 milhões de usuários. Citou ainda políticos que manifestaram apoio às declarações de Musk, entre eles os deputados federais Carlos Jordy e Nikolas Ferreiras.