Operadoras de telefonia estão de prontidão para retirar “X” do ar

Após recentes interações entre o Ministro Alexandre de Moraes e o empresário Elon Musk, a presidência da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) foi contatada para obter informações sobre o processo de remover uma plataforma digital, neste caso a plataforma X, do ar.

Andreza Matais, colunista do UOL, noticiou que Carlos Baigorri, presidente da Anatel, já notificou as principais operadoras de telefonia para estarem preparadas para uma possível ordem judicial para suspender o acesso à plataforma X. Para essa ação ocorrer, é necessária uma ordem judicial, e as operadoras de telefonia seriam responsáveis pela execução do bloqueio.

Esta solicitação ocorre após Musk, proprietário da plataforma X, ter feito postagens questionando decisões judiciais brasileiras que exigem a remoção de determinados posts na plataforma.

Em uma postagem, Musk escreveu: "Esse juiz tem traído repetidamente e descaradamente a constituição e o povo do Brasil", e continuou: "Ele deve renunciar ou ser alvo de um impeachment".