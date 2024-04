Musk defende renúncia ou impeachment de Moraes: 'traiu a constituição e o povo do Brasil'

O empresário Elon Musk voltou a atacar as decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em nova publicação feita na rede social X (antigo Twitter), neste domingo (7). No post, Musk chegar a marcar o perfil oficial de Moraes, na mesma rede social. "Em breve, 𝕏 publicará tudo o que é exigido por @Alexandre e como essas solicitações violam a legislação brasileira", escreveu o empresário dono do X, que defendeu ainda a renúncia ou impeachment do ministro.

"Este juiz traiu descaradamente e repetidamente a constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer impeachment. Vergonha @Alexandre, vergonha", acrescentou Elon Musk.

As críticas de Musk às decisões de Moraes começaram neste sábado (6), quando o empresário fez um questionamento na última postagem de Moraes na rede X, publicada em 11 de janeiro. “Por que você está exigindo tanta censura no Brasil?”, questionou Musk.

Em seu perfil, Elon Musk também publicou um texto no qual anuncia o fim das restrições impostas por Moraes a perfis na rede social e ameaça fechar o escritório do X no Brasil.

“Estamos retirando todas as restrições. Este juiz aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortar o acesso ao X no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro”, escreveu.

Alexandre de Moraes ainda não se manifestou sobre as declarações do empresário.