Saiba quem são as 10 pessoas mais ricas do mundo, segundo a Forbes

A revista especializada Forbes divulgou, nesta segunda-feira (2), a lista com as dez pessoas mais ricas do mundo em abril de 2024. No topo, está o francês Bernard Arnault, presidente do grupo de luxo LVMH, que controla a grife Louis Vuitton, com uma fortuna de US$ 233 bilhões. CEO da Tesla, Elon Musk caiu uma posição e agora está em terceiro lugar, atrás do fundador e presidente da Amazon, Jeff Bezos, que ficou em segundo.

Os dez mais riscos do mundo acumulam fortunas que chegam a US$ 1,59 trilhão (cerca de R$ 8 trilhões).

Confira a lista

Bernard Arnault: CEO e presidente da LVMH, grupo de marcas de luxo, como Louis Vuitton e Tiffany & Co . (US$ 226,6 bilhões)

Jeff Bezos: Fundador e presidente da Amazon. (US$ 198,4 bilhões)

Elon Musk: CEO da empresa de carros elétricos Tesla, de foguetes SpaceX e da rede social X (ex-Twitter). (US$ 195,3 bilhões)

Mark Zuckerberg: CEO da Meta (ex-Facebook). (US$ 170,3 bilhões)

Larry Ellison: presidente e diretor de tecnologia da Oracle, empresa de software. (US$ 155,2 bilhões)

Warren Buffett: investidor e diretor do conglomerado Berkshire Hathaway, dono da Duracell e da seguradora Geico, entre outras. (US$ 138,6 bilhões)

Bill Gates: cofundador da Microsoft. (US$ 131,3 bilhões)

Larry Page: cofundador do Google. (US$ 126 bilhões)

Steve Ballmer: ex-CEO da Microsoft. (US$ 124,5 bilhões)

Sergey Brin: cofundador do Google. (US$ 121,1 bilhões)