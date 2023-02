Elon Musk recupera o título de homem mais rico do mundo após valorização da Tesla

O empresário Elon Musk, de 51 anos, recuperou o título de pessoa mais rica do mundo, após uma valorização de quase 70% nas ações da Tesla, empresa automotiva da qual é o diretor executivo, cargo conhecido como CEO.

VEJA MAIS

Musk havia sido ultrapassado pelo francês Bernard Arnault, CEO do conglomerado de luxo LVMH, responsável pelas marcas Louis Vuitton, Sephora, entre outras. De acordo com a emissora Bloomberg, Elon Musk superou em mais de 2 bilhões de dólares (mais de R$10 bilhões) a fortuna de Arnault após a valorização das ações da Tesla.

Atualmente, o empresário sul-africano conta com um patrimônio de 187 bilhões de dólares, quase R$1 trilhão. Segundo a emissora norte-americana, Elon Musk tira a maior parte de seu dinheiro de três grandes empresas: Tesla, SpaceX e Twitter.

O empresário chegou a atingir um patrimônio de 340 bilhões de dólares em 2021, mas viu essa quantia cair para 126 bilhões de dólares em janeiro deste ano. O impacto negativo se deu em grande parte após a aquisição do Twitter feita pelo empresário, que levou os investidores a cogitarem que as atenções do sul-africano estariam voltadas para um novo empreendimento.

O retorno financeiro das ações da empresa de automóveis se deu por conta dos sinais de crescimento econômico e ritmo lento nas altas de juros dos Estados Unidos, levando os investidores a se sentirem mais confortáveis na realização de investimentos de alto risco.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)