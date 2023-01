Elon Musk corta compra de papel higiênico para economizar no Twitter

O extremismo da gestão de Elon Musk, dono do Twitter, fechou a um novo patamar. O bilionário decidiu cortar alguns custos da empresa, entre eles o fornecimento de papel higiênico. A recomendação é que o próprio funcionário traga o produto de higiene básica de casa.

Segundo a direção da empresa, esta seria uma forma de cortar custos, na sede de San Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Essa é uma política mais dura que funcionários e gestores sofrem.

VEJA MAIS

Segundo o site Glamurama, Elon tem cerca de 80% do capital social do Twitter. O corte visa enxugar ao máximo as contas da gigante das redes sociais para atrair mais investimentos de outros acionistas, para ocupar os demais 20%.

Até metade de 2022, o Twitter teve um faturamento de 5,1 bilhões de dólares e lucro líquido de 221 milhões de dólares. Esse percentual chega a 4,3% e é considerada baixa comparada a de seus concorrentes.