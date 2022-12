Elon Musk é vaiado após ser convidado para subir ao palco em show de stand-up; vídeo

Conhecido por suas polêmicas envolvendo a compra do Twitter e por ser CEO da empresa automotiva Tesla, Elon Musk não agradou o público presente em um show do comediante Dave Chappelle e foi vaiado assim que subiu ao palco durante a apresentação, realizada no domingo (11), em São Francisco.

Segundo o The Guardian, o humorista pediu para que todos os presentes fizessem muito barulho para o "homem mais rico do mundo" e Musk apareceu para um público de 18 mil pessoas. Logo, a plateia recebeu o bilionário com muitas vaias. "Controvérsia, amigo. Parece que algumas das pessoas que você demitiu estão na plateia. Não estava esperando por isso, estava?", disse o comediante, se referindo aos funcionários que foram demitidos pelo empresário.

"Dave [Chappelle], o que devo dizer?", perguntou Musk. "Não diga nada. Você está ouvindo esse som, Elon? Esse é o som de uma agitação civil pendente", respondeu o comediante. Veja o vídeo:

De acordo com informações do O Globo, o perfil responsável pela publicação original foi deletado horas depois de divulgar a gravação. Já Musk se manifestou afirmando que, tecnicamente, foram 90% de aplausos e 10% de vaias.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)