Musk revela as ações do Twitter sobre história do filho de Biden; entenda

O CEO do Twitter, Elon Musk, compartilhou publicações do jornalista Matt Taibbi, que estaria contando como "realmente ocorreu a supressão da história do laptop de Hunter Biden", o filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pelo próprio Twitter.

Na campanha presidencial dos Estados Unidos em 2020, o jornal New York Post publicou um artigo que teria como base dados extraídos do laptop de Hunter Biden. A publicação afirmou que o filho do então candidato à cadeira máxima dos EUA tinha praticado o crime de corrupção em negócios no exterior. No entanto, o artigo foi censurado pelo Twitter sob alegação de "proparação de fake news".

Hunter Biden, filho de Joe Biden (Divulgação)

“O Twitter tomou medidas extraordinárias para suprimir a história, removendo links e postando avisos de que [o conteúdo] podia ser ‘inseguro’. Eles até bloquearam sua transmissão por mensagem direta, ferramenta até então reservada para casos extremos, como, por exemplo, pornografia infantil”, escreveu Taibbi.

A reportagem do New York Post acusou Hunter Biden de corrupção em negócios no exterior. A matéria havia sido baseada em milhares de e-mails encontrados em um laptop danificado que seria de Hunter Biden.

O bloqueio à reportagem sobre o filho de Joe Biden provocou uma avalanche de críticas de conservadores em outubro de 2020, levando a acusações de que o Twitter estaria ajudando a campanha presidencial do democrata.