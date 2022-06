Presidente americano Joe Biden cai de bicicleta durante passeio nos EUA; assista

Durante um passeio perto de sua casa de praia, em Cape Henlopen State Park, no estado americano de Delaware, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 79 anos, caiu da bicicleta. Aos repórteres que presenciaram a cena, ele informou que estava bem e tinha ficado com o pé preso no pedal. As informações são do G1 Mundo.

Assista:

O acidente ocorreu neste sábado (18), quando o presidente americano e a primeira-dama, Jill Biden, estavam no fim de um passeio matinal. Joe Biden decidiu pedalar até uma multidão de simpatizantes e caiu ao tentar sair da bicicleta. Ele usava um capacete. Agentes do Serviço Secreto dos EUA o ajudaram rapidamente.

Na última sexta-feira (17), Biden e Jill completaram 45 anos de casamento. A família está passando o fim de semana em sua casa no litoral de Delaware.