Bolsonaro faz comparação com Capitão América ao responder crítica de Mark Ruffalo, ator de Hulk

No dia da primeira reunião entre os presidente Jair Bolsonaro (PL) e Joe Biden, nesta quinta-feira (9), o ator Mark Ruffalo, intérprete do Hulk no cinema, usou o Twitter para ‘alertar’ o presidente norte-americano que ele iria se encontrar com um homem que "não respeita a democracia e ameaça consistentemente um golpe". O mandatário brasileiro respondeu à crítica com mensagens em inglês e se comparou a outro personagem famoso nos cinemas, o Capitão América.

Chamando o ator de "Mark Ruffles", sugeriu que o artista norte-americano leia a Constituição brasileira para descobrir que ele não está "apenas respeitando, mas protegendo o estado de direito do Brasil". Afirmou ainda que a esquerda brasileira quer "controlar a imprensa, coibir a liberdade de expressão, censurar a internet e apoiar financeiramente ditaduras como Cuba e Venezuela".

Depois, fez a comparação Capitão América: "Deixe-me simplificar: se o Capitão América foi eleito por +55 milhões de pessoas e Thanos, que é estrangeiro e não sabe nada sobre os EUA, tenta interferir no território ou processo eleitoral americano, é Thanos e não o Capitão que está desrespeitando a democracia", escreveu.