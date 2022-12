Elon Musk suspende conta de Kanye West no Twitter; entenda

Elon Musk, atual dono do Twitter, suspendeu a conta do rapper Kanye West na plataforma, nesta sexta-feira (2). O cantor havia retornado à rede social há dois meses após ter sido suspenso por violar as regras estabelecidas pela empresa. Segundo Musk, o rapper incitou novamente a violência em seus tweets.

Em sua conta, o rapper postou uma foto apresentando uma nova logomarca. O símbolo postado por West apresentava uma suástica nazista entrelaçada à estrela de Davi, símbolo do Judaísmo. Na legenda, eleusou o discurso de sua campanha de candidatura à presidência dos Estados Unidos, em 2024. "YE24. AMEM TODOS. DISCURSO DE AMOR”, escreveu.

Vários internautas imediatamente responderam à foto do rapper, marcando o perfil de Elon Musk, dono da rede social. Em um dos comentários, um usuário pediu para o empresário “consertar Kanye, por favor”.

Pouco tempo depois, Musk se pronunciou e afirmou ter feito o que estava a seu alcance, mas o rapper infringiu novamente as normas da rede social. “Eu tentei o meu melhor. Apesar disso, ele violou novamente nossa regra contra o incitamento à violência. A conta será suspensa”, informou.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)