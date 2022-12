Justiça define valor da pensão que Kanye West pagará a Kim Kardashian; veja

A trama dos artistas Kanye West e Kim Kardashian entrou para um novo capítulo. Ficou definido - via judicial - que o cantor Kanye West vai ter que pagar US$ 200 mil ao mês para a influenciadora, que é o equivalente a mais de R$ 1 milhão. O valor foi definido com base na pensão alimentícia dos filhos. Mas o valor será ainda maior, já que o artista vai desembolsar mais 50% para as despesas educacionais e de segurança dos filhos. As informações são do site TMZ.

O casal ficou junto por sete anos. O término aconteceu em fevereiro de 2021, a pedido da empresária. No primeiro momento o rapper recusou o pedido o que fez demorar ainda mais o acordo entre as partes.

Kim, em 2022, conseguiu recorrer na justiça para terminar o casamento por meio de decreto oficial no tribunal. Em relação à guarda das crianças, os dois vão dividir o tempo com os quatro filhos. Porém, a mãe terá cerca de 80% dos dias.