Kanye West elogia Hitler e declara amor ao nazista; grupo judeu critica o artista

Novas declarações antissemitas de Kanye West têm dado o que falar, nesta quinta-feira (1º). O artista elogiou Hitler, um dos maiores genocidas do mundo, e declarou amor ao nazista. As frases de apoio ao ditador foram proferidas durante entrevista no programa do teórico da conspiração de extrema-direita Alex Jones.

Em um momento do programa, Kanye afirmou amar judeus e o nazismo, além de afirmar que enxerga o lado bom em todas as pessoas, incluindo Hitler. O apresentador chegou a rebater: 'Nazistas fizeram coisas realmente ruins'. O cantor continua: "Não gosto de ver a palavra 'maldade' ao lado de nazistas", insistiu.

VEJA MAIS

O cantor ainda deu outras argumentações ao vivo. "Não posso dizer que essa pessoa [Hitler] que inventou as estradas e os microfones que uso como músico não fez nada de bom". "Eu sou um nazista", chegou a afirmar o cantor para Jones, que respondeu: "você está dobrando sua aposta".

Kanye West vai tentar a presidência dos Estados Unidos em 2024. A Coalizão de judeus republicanos emitiu uma nota em repúdio a Kanye West. Veja!

"Devido aos seus elogios a Hitler, não é exagero que Kanye West seja um intolerante vil e repulsivo que atacou a comunidade judaica com ameaças e difamações no estilo nazista", disse o comunicado. "Os conservadores que erroneamente apoiaram Kanye West devem deixar claro que ele é um pária. Já chega", acrescentou o texto.