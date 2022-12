Elon Musk pergunta se deve sair do comando do Twitter em enquete: 'Vou respeitar o resultado'

Elon Musk surpreendeu seus seguidores, na noite de domingo (18), ao publicar uma enquete questionando se deveria deixar o comando do Twitter e ainda afirmar que iria respeitar o resultado da postagem. A pesquisa, que ficou no ar até a manhã desta segunda-feira (19), obteve 57,5% de "sim" e 42,5% de "não", totalizando mais de 17 milhões de votos.

A postagem recebeu mais de 2 milhões de votos em apenas 40 minutos, o que fez o dono da rede social escrever, minutos depois: "como diz o ditado, cuidado com o que você deseja, pois você pode conseguir". Ainda no domingo, o bilionário, que assumiu o controle do Twitter em outubro por US$ 44 bilhões, informou que iria remover contas e conteúdos que promovessem conteúdos de outras plataformas, como Instagram, Facebook e Truth Social. Veja a enquete:

Essa não é a primeira vez que o bilionário usa o recurso para decidir alguma diretriz do Twitter. Dias atrás, após suspender a conta de vários jornalistas devido uma polêmica envolvendo a publicação de dados públicos sobre o seu avião, Musk fez uma enquete perguntando se deveria reativar as contas. Com o resultado positivo, o dono da rede social restaurou os perfis suspensos.

Também foi por meio de enquete que Elon Musk decidiu se iria ou não ativar o perfil do ex-presidente Donald Trump, suspenso por desobedecer as regras da plataforma e incitar a invasão de apoiadores ao congresso americano.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)