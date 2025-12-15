Capa Jornal Amazônia
Trump: falei mais cedo com líderes europeus e coisas parecem estarem indo bem para a Ucrânia -

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que falou mais cedo com líderes europeus e que as coisas "parecem estarem indo bem" para a Ucrânia. "A Rússia também está disposta a acabar com guerra", afirmou, em uma apresentação da Medalha de Defesa da fronteira mexicana na tarde desta segunda-feira, 15.

Segundo o republicano, a conversa envolveu os chefes da Alemanha, Itália, Finlândia, França, Reino Unido, Polônia, Noruega, Dinamarca, Países Baixos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Trump também reiterou que irá "começar a combater o tráfico de drogas em terra", sem citar diretamente as ameaças recentes à Venezuela.

Ainda sobre a proteção da fronteira contra drogas, o republicano revelou que os EUA tiveram uma queda na entrada de fentanil. "China está ajudando", acrescentou.

Por fim, Trump disse que entrará com um processo judicial contra a BBC "hoje ou amanhã" segunda ou terça-feira por associar falas suas com os ataques de 06 de janeiro de 2021.

