Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

MP de Paris faz buscas em escritórios da X em investigação sobre abuso infantil e deepfake

Estadão Conteúdo

Promotores franceses realizaram buscas nos escritórios da plataforma de mídia social X, de Elon Musk, nesta terça-feira, 3, como parte de uma investigação preliminar sobre uma série de supostos crimes, incluindo a disseminação de imagens de abuso sexual infantil e deepfakes.

A investigação foi aberta em janeiro do ano passado pela unidade de crimes cibernéticos da Procuradoria, informou o Ministério Público (MP) de Paris em comunicado. Ela apura suposta "cumplicidade" na posse e disseminação de imagens pornográficas de menores, deepfakes com conteúdo sexual explícito, ocultação de crimes contra a humanidade e manipulação de um sistema automatizado de processamento de dados como parte de um grupo organizado, entre outras acusações.

Os promotores também pediram que Elon Musk e a ex-CEO Linda Yaccarino comparecessem a "entrevistas voluntárias" em 20 de abril. Funcionários da X também foram intimados para depor como testemunhas na mesma semana, segundo o comunicado. Yaccarino foi CEO de maio de 2023 a julho de 2025.

Um porta-voz da empresa X não respondeu ao pedido de comentário.

Em uma mensagem publicada no X, a Procuradoria de Paris anunciou as buscas em andamento nos escritórios da empresa na França e afirmou que estava deixando a plataforma, ao mesmo tempo em que pediu aos seguidores que a acompanhassem em outras redes sociais.

"Nesta fase, a condução da investigação baseia-se numa abordagem construtiva, com o objetivo final de garantir que a plataforma X cumpra a legislação francesa, uma vez que opera em território nacional", afirmou o comunicado dos procuradores.

A Europol, agência policial da União Europeia, "está apoiando as autoridades francesas neste caso", disse o porta-voz da Europol, Jan Op Gen Oorth, à Associated Press, sem dar mais detalhes.

A investigação foi aberta após relatos de um parlamentar francês alegando que algoritmos tendenciosos no sistema X provavelmente distorceram o funcionamento de um sistema automatizado de processamento de dados.

A medida foi posteriormente ampliada depois que o chatbot de inteligência artificial de Musk, Grok, gerou publicações que supostamente negavam o Holocausto e disseminavam deepfakes com conteúdo sexual explícito, segundo o comunicado. Negar o Holocausto é crime na França.

Grok escreveu em uma postagem amplamente compartilhada em francês que as câmaras de gás no campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau foram projetadas para "desinfecção com Zyklon B contra o tifo", e não para assassinatos em massa - uma linguagem há muito associada à negação do Holocausto.

A empresa de inteligência artificial de Musk criou a xAI, que está integrada à sua plataforma X.

Em publicações posteriores em sua conta X, o chatbot reconheceu que sua resposta anterior estava errada, afirmou que ela havia sido apagada e apontou para evidências históricas de que o Zyklon B foi usado nas câmaras de gás de Auschwitz para matar mais de 1 milhão de pessoas.

Grok tem um histórico de comentários antissemitas. A empresa de Musk removeu postagens do chatbot que pareciam elogiar Adolf Hitler após reclamações .

A plataforma X também está sob pressão da UE. O braço executivo do bloco de 27 nações abriu uma investigação no mês passado depois que a Grok divulgou imagens deepfake sexualizadas e não consensuais na plataforma.

Bruxelas já aplicou à X uma multa de 120 milhões de euros (na época, 140 milhões de dólares) por descumprimento das abrangentes regulamentações digitais do bloco, incluindo selos de verificação azuis que violavam as regras sobre "práticas de design enganosas" que expunham os usuários a golpes e manipulação. (Com informações da Associated Press)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FRANÇA

X

INVESTIGAÇÃO

ABUSO INFANTIL

DEEPFAKE
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

CARNAVAL

EUA emite alerta de ‘Carnaval seguro’ para norte-americanos: ‘Evite favelas’

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou o comunicado nessa quinta-feira (5)

05.02.26 22h03

Cuba diz buscar energia solar como alternativa, em meio a sanções dos EUA sobre fósseis

05.02.26 19h53

Ministro das Relações Exteriores do Irã parte para o Omã para realizar negociações com os EUA

05.02.26 19h33

imigrante

Empresário brasileiro é preso pelo ICE nos Estados Unidos

Uma funcionária do governo estadunidense disse que o homem tem antecedentes criminais por atentado ao pudor, agressão contra criança, agressão e sequestro

05.02.26 16h37

MAIS LIDAS EM MUNDO

CONTRA AGRESSÕES

Estudante de 16 anos cria brinco que fotografa agressores

O brinco integra uma microcâmera de alta precisão e um módulo de rastreamento por GPS, ambos miniaturizados para caber no acessório

01.02.26 10h40

BRASIL

7 fatos em 7 dias: confira os acontecimentos mais marcantes do início de 2026

Na primeira semana de janeiro, notícias movimentaram o Brasil e o mundo com episódios importantes

07.01.26 11h57

MUNDO

Criança de 8 anos é hospitalizada por overdose após usar caneta emagrecedora da mãe

Segundo os médicos, a dose ingerida foi extremamente alta para o organismo de uma criança

04.02.26 9h15

MUNDO

O que é o Caso Epstein? Entenda os escândalos envolvendo Jeffrey Epstein e relação com Donald Trump

Acusado por crimes sexuais, o magnata cometeu suicídio em 2019 enquanto aguardava o julgamento

20.12.25 16h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda