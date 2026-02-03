Capa Jornal Amazônia
Nos EUA, Trump chama Harvard de antissemita e 'The New York Times' de decadente

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a acusar, na madrugada desta terça-feira, 3, a Universidade Harvard de antissemitismo. Segundo Trump, a instituição tenta manipular a mídia para escapar do acordo judicial milionário firmado com o governo pelo tratamento dado a alunos judeus.

O republicano afirmou ainda que o governo "não quer mais nenhum contato com a Universidade Harvard no futuro" e que agora "buscamos uma indenização de US$ 1 bilhão".

A declaração faz referência a uma reportagem publicada pelo jornal The New York Times na segunda-feira, 2, que cita um suposto recuo da Casa Branca no acordo judicial.

Em junho do ano passado, o governo Trump determinou que a universidade violou a lei federal dos direitos civis após ignorar as preocupações de estudantes judeus e israelenses que se sentiram ameaçados durante protestos no câmpus em oposição à guerra na Faixa de Gaza.

Na mesma publicação, o presidente americana chamou o jornal de "decadente".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

