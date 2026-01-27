Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Entenda quais as diferenças e semelhanças entre o Vírus Nipah e a Covid-19

Com alta taxa de letalidade e surtos recentes na Índia, o vírus Nipah entra no radar da OMS. Saiba mais!

Riulen Ropan
fonte

Tanto o Nipah quanto o coronavírus têm origem zoonótica, ou seja, surgiram a partir de vírus que circulam entre animais. (Foto / Freepik)

O vírus Nipah está no centro das atenções após a confirmação de novos casos na Índia, reacendendo o debate sobre a possibilidade de futuras emergências globais de saúde. Comparações com a Covid-19 passaram a circular nas redes sociais, mas especialistas destacam que, apesar de algumas semelhanças, os dois vírus apresentam comportamentos bastante distintos.

Ambos fazem parte da lista de doenças monitoradas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) por seu potencial de causar surtos graves. Ainda assim, o impacto e o alcance de cada um seguem caminhos diferentes.

Origem animal e vigilância internacional

Tanto o Nipah quanto o coronavírus têm origem zoonótica, ou seja, surgiram a partir de vírus que circulam entre animais e, em algum momento, passaram a infectar humanos. No caso do Nipah, os principais reservatórios naturais são morcegos-da-fruta.

VEJA MAIS

image Nipah: conheça o vírus mortal que fez a Índia decretar lockdown
Vírus transmitido por morcegos frugívoros já causou duas mortes e outros três infectados

image Saiba quais são as chances de vírus mortal chegar ao Brasil ou causar nova pandemia
A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que o vírus Nipah foi identificado pela primeira vez em 1999

image Autoridades de saúde da Índia entram em alerta após morte por vírus Nipah
Familiares da vítima estão sendo monitorados. Nipah foi ligada à morte de dezenas de pessoas em Kerala desde sua primeira aparição, em 2018

O alerta recente sobre o Nipah ocorreu após autoridades de saúde da Índia confirmarem novos infectados, incluindo profissionais da área da saúde, o que levou ao isolamento preventivo de mais de uma centena de pessoas.

Diferenças na forma de transmissão

Um dos principais fatores que diferencia os dois vírus é a capacidade de disseminação. O vírus da Covid-19 se espalha com facilidade pelo ar, por meio de gotículas respiratórias, o que favoreceu sua rápida expansão mundial.

Já o Nipah apresenta um padrão de transmissão mais limitado. A infecção costuma ocorrer após contato direto com secreções de animais infectados, como morcegos e porcos, ou pela ingestão de alimentos contaminados. A transmissão entre pessoas é possível, mas acontece de forma mais restrita, geralmente em ambientes hospitalares ou familiares.

Quadro clínico varia de leve a extremamente grave

Os sintomas iniciais do Nipah podem se assemelhar aos de outras infecções virais, mas a evolução tende a ser mais agressiva em parte dos casos. Entre os sinais mais comuns estão: 

  • Febre;
  • Dor de cabeça; 
  • Dores musculares;
  • Confusão mental.

Em situações mais graves, a infecção pode provocar encefalite ou complicações respiratórias severas.

Na Covid-19, os sintomas mais frequentes incluem:

  • Febre;
  • Tosse;
  • Fadiga;
  • Dores no corpo; 
  • Alterações no paladar ou olfato. 

Embora a doença possa evoluir para quadros graves, especialmente em grupos de risco, a maioria dos casos apresenta evolução leve ou moderada.

Letalidade elevada, mas menor risco de pandemia

A maior preocupação em relação ao Nipah é sua alta taxa de mortalidade, que pode variar entre 40% e 75%, segundo estimativas da OMS. Diferentemente da Covid-19, não há vacina nem tratamento específico para o vírus, o que torna o atendimento focado apenas no controle dos sintomas.

Apesar disso, especialistas avaliam que o risco de uma pandemia causada pelo Nipah é atualmente considerado baixo, justamente por sua transmissão menos eficiente. Os surtos registrados até hoje tendem a ser localizados e controlados com isolamento e rastreamento de contatos.

Monitoramento segue ativo

Mesmo com menor potencial de disseminação global, o vírus Nipah segue sob vigilância constante da OMS, que o classifica como um patógeno prioritário para pesquisas. O objetivo é ampliar o conhecimento científico e desenvolver estratégias de resposta rápida caso novos surtos ocorram.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

vírus nipah

COVID-19

coronavírus
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Zelensky diz que Ucrânia mira entrada na UE em 2027 como garantia de segurança contra Rússia

O processo de adesão, no entanto, ainda enfrenta obstáculos institucionais

27.01.26 11h13

Bombardeio de drones russos fere crianças ucranianas e uma mulher grávida em Odessa

27.01.26 10h08

MUNDO

Usuários relatam dificuldade em criticar o ICE no TikTok dos EUA; empresa relata falha

As suspeitas ganharam tração em consequência da aquisição da rede social nos Estados Unidos por um grupo do qual faz parte o empresário Larry Ellison, dono da Oracle e aliado de Trump

27.01.26 9h13

Coreia do Norte dispara míssil balístico na direção do Mar do Japão

27.01.26 8h32

MAIS LIDAS EM MUNDO

Novo estilo?

Por que Macron usou óculos escuros durante discurso em Davos? Entenda o motivo

Acessório chamou atenção durante o Fórum de Davos e teve motivação médica, segundo o governo francês

20.01.26 14h38

ATAQUE

Homem coloca fogo em estátua de Cristiano Ronaldo e revela que é o último aviso; saiba o motivo

Nas imagens, ele aparece mostrando o dedo do meio para a câmera em tom de deboche

21.01.26 12h00

PROTESTO

Nova-iorquinos pedem impeachment de Trump em protesto contra avanço do fascismo

Manifestantes criticam políticas migratórias, relações internacionais e denunciam retrocessos democráticos

21.01.26 10h49

MUNDO

Ataque russo em Kiev deixa 5.600 prédios sem aquecimento em meio a inverno rigoroso

A Ucrânia está enfrentando um dos invernos mais rigorosos dos últimos anos

20.01.26 7h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda