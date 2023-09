Saiba quais são as chances de vírus mortal chegar ao Brasil ou causar nova pandemia

A Índia registrou mais um surto do vírus Nipah. Segundo as últimas informações divulgadas, os cinco casos e as duas mortes aconteceram no Estado de Kerala, no sul do país. Vale destacar que esse já é o quarto episódio de infecções relacionadas a esse patógeno nesta região indiana desde 2018.

Saiba os ricos desse vírus se espalhar para outros lugares e eventualmente chegar até o Brasil

Segundo especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, a probabilidade de uma disseminação rápida do Nipah é pequena, ao menos por enquanto. Mesmo assim, é importante que as autoridades nacionais e internacionais fiquem em alerta, defendem eles.

O virologista Fernando Spilki, da Universidade Feevale, no Rio Grande do Sul, pondera que o grande trânsito de pessoas e a globalização aumentam a probabilidade de vírus e outros patógenos viajarem de um canto do mundo ao outro mas existem formas efetivas de lidar com o surto quando ele afeta uma região específica.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que o vírus Nipah foi identificado pela primeira vez em 1999, durante um surto que acometeu uma fazenda de suínos na Malásia. Desde então, este país não teve mais nenhum episódio da doença.

O nome Nipah, aliás, vem da vila malaia onde o vírus foi isolado há 24 anos. O patógeno pertence à família dos paramixovírus, a mesma da qual fazem parte os causadores da caxumba e do sarampo. Outro integrante do grupo é o Hendra, agente infeccioso emergente que também preocupa os cientistas.

