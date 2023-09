Nipah: entenda o que é, os sintomas e as formas de prevenção ao vírus (NiV)

Um dos assuntos mais comentados, desta quinta-feira (14), é o avanço das infecções pelo vírus Nipah (NiV), na índia. O que muitos não sabem é que esse micro-organismo foi notificado pela primeira vez em 1999, na Malásia, e outros países como Singapura e Bangladesh antes da virada do século. Por ter similaridades aos sintomas iniciais da gripe, o poder de contrágio é maior, assim como os riscos de complicações pela propagação no corpo humano. Confira o que é o vírus, os sintomas, as formas de prevenção e os possíveis tratamentos aos pacientes com Nipah.

O que é o vírus Nipah (NiV)?

O vírus Nipah pertence a família Paramyxoviridae. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), esta é uma doença zoonótica que necessita de um hospedeiro - que em geral são os morcegos frugívoros da família Pteropodidae (animal selvagem) e os porcos (domésticos). Acredita-se que a transmissão pode ser feita tanto pelo consumo de produtos contaminados, quanto de pessoa para a pessoa.



Diferente dos vírus sazonais da gripe, por exemplo, que o tempo de contágio e infecção é curto - até sete dias, um ser humano com Nipah pode ficar cerca de 14 dias sem manifestar sintomas, com máximo de 45 dias (há relatos científicos).

Quais são os sinais e sintomas do Nipah (NiV)?

A pessoa infectada pelo Nipah (NiV) pode apresentar como sinais e sintomas iniciais: febre, dor de cabeça, dor muscular, vômito e dor de garganta. A medida que o vírus se espalha pelo corpo, o humano pode ter tontura, sonolência, alteração da consciência e encefalite aguda, que é irritação, seguida de inchaço do cérebro.

Outro fator agravante da Nipah, que pode ser pandêmica, é a crise respiratória - com agravamento de pneumonia, sendo mais letal que à covid-19. Estima-se que haja 40% a 75% de mortes entre os infectados, o que varia com a vigilância e o manejo clínico nas áreas afetadas. Dos pacientes que foram internados com Nipah no mundo, a maioria teve uma recuperação total, com risco de sequelas de distúrbios neurológicos aos pacientes que desenvolveram encefalite aguda.

Quais as formas de prevenção do Nipah (NiV)?

Assim como qualquer infecção viral, o Nipah pode ser prevenido com:

- distanciamento social;

- utilização de máscaras em ambientes fechados ou aglomerados;

- não compartilhamento de utensílios, como copo e talheres;

- higienização das mãos e superfícies;

- e higenização frequente de ambientes como viveiros de porcos.

Há formas de tratamendo para a infecção por Nipah (NiV)?

Ainda não há vacinas ou medicamentos para o por Nipah (NiV). Os pacientes infectados seguem os protocolos de acordo com os sintomas prevalentes. A cura depende mais da resistência biológica do indivíduo. Vale reforçar que é preciso uma análise detalhada do material coletado via PCR, RT-PCR de fluidos corporais e a detecção de anticorpos por ensaio imunoenzimático (ELISA).

O Nipah é preocupante?

O vírus Nipah é preocupante, com grandes potenciais pandêmicos, e nem todas as pessoas apresentam sintomas visíveis. Porém a detecção se concentra nos países como Malásia, Indonésia e Índia, em vilarejos mais afastados de grandes centros urbanos, como em Kerala, na Índia.