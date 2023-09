Nipah: conheça o vírus mortal que fez a Índia decretar lockdown

O estado de Kerala, no sul da Índia, enfrenta o reaparecimento do vírus Nipah e tomou medidas rigorosas para conter a propagação desta doença que já matou duas pessoas na região. Este é o quarto surto do vírus desde 2018, e as autoridades estão agindo para evitar que a situação se agrave, fechando escolas e escritórios.

O Nipah é um vírus transmitido por morcegos frugívoros e porcos, sendo conhecido por causar sintomas letais em humanos. As autoridades de saúde registraram duas mortes recentes e três casos positivos de infecção, enquanto mais de 700 pessoas, incluindo 153 profissionais de saúde que tiveram contato com os pacientes infectados, estão sendo monitoradas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica este vírus como uma de suas doenças prioritárias devido ao seu potencial epidêmico e à falta de vacina.

VEJA MAIS

O que é o vírus Nipah

O vírus Nipah é zoonótico, ou seja, pode ser transmitido de animais para humanos. Ele também ter transmissão por alimentos contaminados ou diretamente entre pessoas. Os morcegos são a principal fonte do vírus, que é excretado em sua saliva, urina e fezes, contaminando frutas e árvores frutíferas que servem de alimentos para outros animais, principalmente os porcos.

A doença pode ser mortal para os humanos e tem sintomas de gripe. Sua primeira aparição foi em 1999 na Malásia, mas já foi identificada em outros países como Singapura, índia e Bangladesh.

Sintomas

A infecção por Nipah em seres humanos pode ser assintomática ou com sintomas leves. Os sintomas comuns são semelhantes a uma gripe, como febre, dor de cabeça, tontura, dor muscular, náuseas e vômitos. Ela também pode causar doença respiratória e encefalite (inflamação do cérebro).

Em casos mais graves, a doença pode resultar em convulsões, coma e até mesmo a morte.

Tratamento

Ainda não existe uma vacina específica para o vírus Nipah, e o tratamento é principalmente focado no alívio dos sintomas, como repouso, hidratação e o auxílio de respiração mecânica. De acordo com a OMS, a doença pode ser prevenida se seguir as seguintes medidas:

Não entrar em contato com animais infectados, como morcegos e porcos;

Evitar o consumo desses animais, principalmente quando não estão devidamente cozidos;

Evitar o contato com pessoas infectadas pelo vírus;

Higienização das mãos;

Uso de máscaras quando estiver em contato com uma pessoa infectada pelo vírus.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, coordenadora de OLiberal.com)