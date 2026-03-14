Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Drone do Irã chega a petrolífera nos EAU e míssil atinge embaixada dos EUA no Iraque

Conflito entre os Estados Unidos e Israel com o Irã entra em sua terceira semana neste sábado

Estadão Conteúdo

Destroços de um drone iraniano interceptado chegaram a uma instalação petrolífera nos Emirados Árabes Unidos (EAU) e um míssil atingiu um heliponto dentro do complexo da embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, capital do Iraque, enquanto o conflito entre os Estados Unidos e Israel com o Irã entra em sua terceira semana neste sábado, 14.

Imagens da Associated Press mostraram uma coluna de fumaça subindo sobre o complexo da embaixada na capital do Iraque e um incêndio no porto de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, que começou após o que as autoridades disseram ter sido a interceptação de um drone.

Ninguém reivindicou imediatamente a autoria do ataque ao heliporto da embaixada no sábado. O complexo, uma das maiores instalações diplomáticas dos EUA no mundo, tem sido alvo frequente de foguetes e drones disparados por milícias alinhadas ao Irã. Não houve comentários imediatos da embaixada, que renovou seu alerta de segurança de Nível 4 para o Iraque.

O presidente Donald Trump já tinha dito que os EUA destruíram instalações militares em uma importante ilha para a rede petrolífera do Irã e alertou que sua infraestrutura petrolífera poderia ser o próximo alvo se o Irã continuar a interferir na passagem de navios pelo Estreito de Ormuz. Trump afirmou ainda, na sexta-feira, 13, que as forças americanas "aniquilaram" alvos na ilha iraniana de Kharg, onde fica o principal terminal de exportação de petróleo do país. O presidente do parlamento iraniano havia alertado que tais ataques provocariam uma nova onda de retaliação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/DRONE/MÍSSIL/EAU/EMBAIXADA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Trump: Irã está totalmente derrotado e quer um acordo, mas não um acordo que eu aceitaria

O conflito entre os EUA e o Irã está em curso há duas semanas

14.03.26 9h27

EUA atacam instalações militares em ilha do Irã e Trump ameaça a infraestrutura petrolífera

14.03.26 9h02

MUNDO

Ataque de mísseis e drones na região de Kiev deixa 4 mortos e 15 feridos

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o principal alvo dos ataques noturnos foi "a infraestrutura energética da região de Kiev"

14.03.26 8h42

política

Governo Trump pede e Brasil rejeita receber presos deportados de outros países

O Brasil somente vai receber, segundo autoridades do Itamaraty e do Palácio do Planalto, deportados brasileiros

13.03.26 17h35

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

ACIDENTE FATAL

Jovem que estava com medo de descer em tobogã morre após ser arremessada na curva do brinquedo

Yuris García caiu de uma altura de 4,5 metros em um parque de diversões da Colômbia

09.03.26 15h51

MISTÉRIO

Atriz é encontrada morta após sair para encontrar amiga do ensino médio; entenda o caso

Magdalena Majtyka ficou desaparecida durante três dias e foi encontrada em uma floresta

12.03.26 14h43

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda