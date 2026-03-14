Drone do Irã chega a petrolífera nos EAU e míssil atinge embaixada dos EUA no Iraque

Destroços de um drone iraniano interceptado chegaram a uma instalação petrolífera nos Emirados Árabes Unidos (EAU) e um míssil atingiu um heliponto dentro do complexo da embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, capital do Iraque, enquanto o conflito entre os Estados Unidos e Israel com o Irã entra em sua terceira semana neste sábado, 14.

Imagens da Associated Press mostraram uma coluna de fumaça subindo sobre o complexo da embaixada na capital do Iraque e um incêndio no porto de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, que começou após o que as autoridades disseram ter sido a interceptação de um drone.

Ninguém reivindicou imediatamente a autoria do ataque ao heliporto da embaixada no sábado. O complexo, uma das maiores instalações diplomáticas dos EUA no mundo, tem sido alvo frequente de foguetes e drones disparados por milícias alinhadas ao Irã. Não houve comentários imediatos da embaixada, que renovou seu alerta de segurança de Nível 4 para o Iraque.

O presidente Donald Trump já tinha dito que os EUA destruíram instalações militares em uma importante ilha para a rede petrolífera do Irã e alertou que sua infraestrutura petrolífera poderia ser o próximo alvo se o Irã continuar a interferir na passagem de navios pelo Estreito de Ormuz. Trump afirmou ainda, na sexta-feira, 13, que as forças americanas "aniquilaram" alvos na ilha iraniana de Kharg, onde fica o principal terminal de exportação de petróleo do país. O presidente do parlamento iraniano havia alertado que tais ataques provocariam uma nova onda de retaliação.